「Lunch哥」多區和你睇《蘋果》 認露鳥事件「戇X」造成陰影

「Lunch哥」李國永（David）今（3日）走訪多個地區繼續「和你Lunch」，他於下午先後到太古城中心及觀塘APM舉辦「和你睇《蘋果》」活動。他於活動後回應露械事件，直認自己的確有玩過交友軟件，並向對象發送「鳥照」，但該相片只是由網上下載而來，強調事件你情我願，不過，他形容事件令自己有陰影，「而家同異性傾偈都唔敢」，但會繼續抗爭。

「Lunch哥」到達太古城中心後，於商場中庭坐下並閱讀《蘋果日報》，太古城中心多名保安隨即上前，一度要求他停止活動，他反問保安「而家睇《蘋果日報》係唔係犯法？」。其後他繼續活動，有數人響應在商場不同樓層閱讀《蘋果日報》，多名保安駐守在其身旁，有保安曾要求他改變其坐姿，以免阻礙途人。

男子到場批不尊重其他抗爭者

活動期間，有一名年輕男子到場，指David不尊重其他抗爭者、在fb專頁刪除異見留言、性騷擾女抗爭者等，David未有正面回應。他事後接受傳媒訪問，指因他所言的並非事實，「喺fb我都唔會亂咁講嘢，網上世界你又唔知對方係邊個，可能係警察甚至國安」。

不過，「Lunch哥」近日被網上流傳疑似由他發出的露械照，更被藍絲指控他自拍性器官性騷擾女手足。David直認事件與自己有關，指於17至19年曾經玩一個匿名交友軟件，「呢件事係雙方同意先做嘅，其實無人知我係邊個嚟嘅本身，但我就傻下傻下，貼咗自己大頭相，而家多人識咗就俾人摷返出嚟」。

David指，該相片只是由網上下載而來，並非其「鳥照」，「如果真係我嘅話，我就唔可以好似而家咁冷靜，可能已經上咗天台喇，抑鬱㗎喇」。他形容自己很「戇X」，現時會加以避忌，「呢件事令到我有啲陰影，認真，避㗎喇，我而家連同異性傾偈都唔敢」。他續指，未來會繼續抗爭，「呢啲私事唔會影響抗爭」。

「加場」到APM繼續活動 商場合唱《願榮光》

「Lunch哥」離開太古後，突然指「今日加場」再到觀塘APM繼續「和你睇《蘋果》」活動。他於下午3時許到達商場中庭，同樣隨即坐下閱讀《蘋果日報》，期間並未見保安阻撓，只有一個保安手持告示，提醒市民保持社交距離。

「Lunch哥」到場後，隨即吸引數十人圍觀。有小朋友高呼「沒有暴徒，只有暴政」口號，馬上有同路人和應。其後，市民亦有高呼「五大訴求，缺一不可」、「一息尚存，抗爭到底」、「想我收聲，我更大聲」等口號。眾人亦合唱《願榮光歸香港》。有人經過時，向他高舉「五一」手勢以示支持。有女士高舉黃傘，又購買一袋樽裝水送給「Lunch哥」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！