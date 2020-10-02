【本報訊】疫情放緩加上一連四日假期，不少巿民選擇到酒吧飲酒消遣。現時政府規定娛樂場所不得營業超過午夜12時，但前晚中秋夜，尖沙嘴麼地道一間酒吧卻違規通宵營業，凌晨期間仍招待逾百酒客。昨日清晨警方掩至搜查，揭發當時有143名顧客在內，當場拘捕一名酒吧負責人及五名職員，酒吧中有17名未成年人士，全部人被指涉嫌違反限聚令即場票控，成為票控人數最多的違反限聚令個案。

今次案件屬意外揭發，昨凌晨時分有市民行經尖沙嘴麼地道36號一間地庫酒吧，發現有人出入酒吧時傳出強勁音樂及喧嘩聲，但按現時限聚令規定應已關門停業，質疑酒吧違規經營報警。

17人未成年 家長接回

昨晨6時大批警員掩至酒吧，封鎖出入口及入內搜查，揭發當時有逾百名酒客在場內飲酒，經調查後以涉嫌觸犯《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），拘捕一名姓施男負責人及兩男三女酒吧職員，年齡介乎19至47歲，全部人帶署。

警員其後逐一登記顧客身份，發現當時酒吧內有143人，以涉嫌違反限聚令票控各人，當中包括105男及38女，年齡14歲至47歲，當中17人未成年被警方帶走，需通知家長接回。至昨晨8時，酒客獲發定額罰款二千元告票後陸續放行，部份人離開時與街上另一批人發生口角，雙方一度起哄叫罵，多名警員持盾牌及揮動警棍驅散。同一時間，警方接報指棉登徑對開有可疑男子持槍，警方大為緊張掩至上址，並一度截查途人，惟未有發現。

另一方面，食環署於過去兩日假期共巡查超過1,250間食店所，雖未發現顧客在食肆內違反限聚令，但檢控超過十間食店負責人，主要涉及餐桌之間距離未符合規定，以及處所內人士未有在飲食以外時間佩戴口罩。另外，食環署與警方本周三採取聯合行動，加強巡查中西區酒吧等食店，行動期間巡查中西區蘭桂坊17間包括酒吧等餐飲業務處所，向7名負責人提出檢控，同樣主要涉及餐桌之間距離未符合有關規定，及處所內人士未有在飲食以外時間佩戴口罩。