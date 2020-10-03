習未慰問　小粉紅幸災樂禍

【本報訊】美國總統特朗普與夫人確診後，全球多位政要致以慰問，但中國國家主席習近平昨未有動作。中國外交部未有主動發佈聲明，遲至消息傳出近六個小時後，才由發言人向外媒回應稱中方希望特朗普夫婦早日康復。有關消息成為內地各大網站點擊排行榜的首位，網上亦充斥着一片幸災樂禍之聲，有人形容「《特朗普奪冠》向新中國成立71周年獻禮」。

外交部隔六小時才回應

據路透社報道，中國外交部發言人昨日傍晚近7時對媒體簡短地表示：「中方希望特朗普總統和第一夫人梅拉尼婭盡快恢復健康。」不過，有關回應並未出現在外交部官網，亦未獲新華社發佈。

反觀在台灣，總統府發言人表示，總統蔡英文在獲悉後已透過外交部管道向美國政府了解並致意，期盼特朗普夫婦能在醫療團隊的專業照顧下早日康復。

台外交部亦向美國在台協會台北辦事處轉達蔡英文及外交部長吳釗燮的慰問，並強調將在既有台美合作機制上與美方持續攜手抗疫。

在內地微博，關鍵字「特朗普夫婦確診新冠」在短短45分鐘內已有一億人觀看，極速成為熱搜第一。

由於時值十一黃金周，不少網民均稱消息是「國慶禮物」，又說「川普（特朗普）有難，八方點讚」，譏諷「新冠終於找到了他最佳宿主」，部份網民更認為「總統辯論賽也不用參加了！直接讓位給拜登！」

《環球時報》主編胡錫進在Twitter以英語留言，形容特朗普為他「淡化新冠疫情的賭博付出了代價」，又指消息顯示了美國疫情嚴峻，將給特朗普和美國的形象帶來負面影響，也可能不利他競選連任。