新傑青出爐 容祖兒歐鎧淳等7人當選 視障女幼時被老師否定仍勇追音樂夢

本年度十大傑出青年出爐，共3男4女，7名得獎者包括中大首名視障畢業生蕭凱恩、骨癌醫生吳家榮、游泳運動員歐鎧淳及歌手容祖兒等。

因應疫情，今年十大傑青記者會與頒獎禮同步舉行。7名得獎者共3男4女，分別是中大首名視障音樂系畢業生蕭凱恩、兒科醫生曹蘊怡、骨癌醫生吳家榮、象棋棋手周世傑、游泳運動員歐鎧淳、摺紙藝術家陳柏熹及歌手容祖兒。

蕭凱恩出生後3個月因眼癌移除眼球，自此完全失明，之後入讀中大，並成為音樂系首名視障畢業生。她表示，兒時曾被音樂老師否定盲人學習音樂，但父母都沒有放棄支持她追尋夢想，自己亦十分享受練習音樂的時間。她又獻唱自己作曲的《HERO》及經典歌曲《分分鐘需要你》，分別感謝辛苦抗疫的醫護人員和勉勵年輕人。她稱，日後希望成立全港首間無障礙音樂學校，幫助所有人追求音樂的夢想。

少時曾患骨癌 截肢後成醫生治療同路人

吳家榮14歲時不幸患骨癌，因此切除左腳，自此運動受影響。他憶述患病時，主診醫生邀請骨癌康復者與他分享經歷，讓他有勇氣接受截肢手術，並立志成為醫生幫助他人。他現時已成為醫生近10年，任職自己當年接受治療的骨科部門，用自己的經歷勉勵病人。

歐鎧淳籲堅持目標 容祖兒冀推廣廣東歌

歐鎧淳是港隊泳手，保持12項香港游泳紀錄。她表示，得獎後心情十分矛盾，因為今年很多人過得不愉快，自己認為開心的事情不應發生在自己身上，但希望藉此機會向港人分享正能量。她勉勵香港人，知道港人今年「好攰」，對於目標和理想，要無條件堅持、努力不懈。

容祖兒因疫情未有親身出席，透過視像會議分享得獎感受。她稱自小音愛音樂，經過20多年演藝生涯，見證廣東歌影響力比以往小，現希望推廣廣東歌，扶持新一代本地歌手。她又希望透過自己作為歌手的影響力，以慈善基金幫助有需要的兒童。

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