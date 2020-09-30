蘋果基金｜肺癌再度擴散急需轉藥 「阿恩」誓要擊退癌魔 望善長支持

47歲的「阿恩」於2018年因久咳未癒求醫，醫生一度以為她患上高傳染性的肺結核需要隔離，事後才確診肺癌第三期，並即時安排她接受自費標靶藥治療。患癌期間，「阿恩」曾轉用不同的標靶藥治療，亦已動用大部份積蓄購買標靶藥，最近一次轉藥後，病情一度受控制。

可惜「阿恩」近日覆診，醫生告訴她，其肺癌再有擴散，早前的標靶藥亦已無效，醫生逐建議她再轉用另一隻自費標靶藥，每月藥費約55000元。雖然經歷多次轉藥及是次病情轉差，令「阿恩」擔心，但她仍希望再轉服新藥後能夠控制病情，

根據醫院管理局藥物名冊，「阿恩」正使用的自費標靶藥物屬病人自費藥物，每月藥費約55000元，「阿恩」因病未能工作，已停工一段時間，亦已將大部份積蓄用於治療其肺癌，故此她不能負擔昂貴的藥費。

「蘋果日報慈善基金」早前為「阿恩」所籌得的善款已嚴重不足，請善長施予援手，令「阿恩」可安心用自費標靶藥，以控制病情及延長她的壽命。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任仝人懇請各位善長能繼續支持，讓她繼續努力抗癌。

「阿恩」暖流之友編號：C4601

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昔日新聞：【蘋果基金】誓要擊退癌魔 獨居女放眼世界

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