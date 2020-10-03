伊院男護確診　源頭未明

【本報訊】前天初步確診的伊利沙伯醫院男護士昨正式確診，他工作的內科病房共有50名病人及50名醫護人員，大部份檢測結果呈陰性。他居於荔枝角道位元樓，同住的家人檢測結果亦呈陰性。

衞生防護中心及醫管局昨公佈，第5104號患者為伊利沙伯醫院一名25歲男護士，在內科病房負責臨床工作，工作期間有戴足夠防護裝備，過去14天亦無接觸過確診患者，屬源頭未明個案。院方經追蹤下，已為50名員工及50名病人進行病毒檢測，當中有49名員工及49名病人結果呈陰性，尚餘2人正等候結果。6名伊院醫護人員曾與患者共膳被列為密切接觸者，需要檢疫。患者住在荔枝角道位元樓，與他同住的家人檢測亦呈陰性，會被送往檢疫中心。

公院保護裝備夠用半年

衞生防護中心表示，患者9月28日病發，潛伏期內沒有參與高危活動，他曾在9月18日和20日到朋友家中，每次都與5至6名朋友共膳，但時間不在傳染期內，所以他的朋友不是密切接觸者，只會派樣本樽給各人進行測試。

醫管局又公佈，目前仍有122名確診病人在17間公立醫院留醫，當中10人危殆，8人嚴重。至於公立醫院的個人保護裝備存量，足夠6個月使用，其中口罩有4,800萬個，呼吸器有450萬個，保護衣有570萬件，面罩亦有1,100萬個。