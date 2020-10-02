疫情速遞︱港昨增7確診 伊院男護士無源頭感染6同事需檢疫（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港第三波疫情稍緩和，昨日（2日）新增7宗武漢肺炎確診個案，當中3宗屬本地感染，其中1宗早前確診者的家居密切接觸者（第5103號個案），兩宗無源頭，另4宗為輸入個案。

2宗無源頭個案中，第5102號個案33歲男患者在中環ifc無二日本餐廳任職熟食廚師；第5104號個案則為昨日初步確診的25歲伊利沙伯醫院內科病房男護士。

ifc熟食廚師確診 發病後繼續上班5日

第5102號個案的患者在9月25日開始發燒，30日到嘉諾撒醫院求診，最後上班日期為29日，其13名一同上班的同事需送往檢疫中心。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該確診者負責在廚房處理熟食，並非處理魚生等生食，煮食時有戴口罩，亦不會接觸食客，故食客風險不太高。但因他發病後的數天仍有到餐廳上班，所以呼籲曾在23日後曾到過餐廳的食客，如有不適應求診，若食客有擔心亦可電郵予中心，索取樣本瓶。

內科病房男護士中招

另一名無源頭個案為25歲伊利沙伯醫院內科病房男護士（第5104號個案）。該名男護士9月28日起咳嗽，30日開始發燒，並在伊利沙伯醫院急症室求診，最後上班日期為9月30日。衞生防護中心指男護士於潛伏期間沒有高危活動，但在18及20日曾到朋友家中與5、6名友人共膳，目前沒有初步確診個案，而因為聚會期間仍是潛伏期，所以僅向其友人派樽，而無列為緊密接觸者。

另外，醫管局已為該護士接觸過的50名醫護人員，及50名病人提供檢測，現已有各49人檢測呈陰性，另有1名醫護及1名病人正等候檢測結果；先前已出院的十多名病人同樣會安排檢測。另外有6名醫護人員被列為密切接觸者，已被送到檢疫中心。而確診護士家人則呈初步陰性，署方會安排前往檢疫中心。

本月5至31日可到郵局領「銅芯口罩」

此外，創科局公佈，尚未領取「銅芯抗疫口罩」的市民可由本月5日至31日，到全港郵局領取口罩；房委會轄下公共屋邨及房協轄下的出租屋邨，則可到其屋邨辦事處索取口罩。市民領取口罩時需出示香港身份證正本，如從未領取過的市民會獲發2個成人尺碼「銅芯口罩」，如曾獲取1個口罩，便會獲發1個成人尺碼口罩。

本地個案：3宗

與早前個案相關個案：1宗

●第5103號個案：38歲女子，9月30日出現病徵，為先前確診個案家人，9月21日進入檢疫中心後出現病徵被送院。

源頭不明個案：2宗

●第5102號個案：33歲男子，在ifc一間名為「無二」的日本餐廳任職廚師，居於灣仔光裕樓，9月25日出現病徵。

●第5104號個案：25歲男子，為伊利沙伯醫院護士，居於深水埗位元樓，9月28日出現病徵。

輸入個案：4宗

●第5099號個案：54歲男子，貨機機師，從德國來港，入住赤鱲角香港天際萬豪酒店，9月29日出現病徵。

●第5100號個案：59歲男子，從英國乘搭CX252，9月30日抵港，沒有出現病徵。

●第5101號個案：45歲女子，任職外傭，從菲律賓乘搭HX782，9月30日抵港，沒有出現病徵。

●第5105號個案：6歲女童，從尼泊爾乘搭RA4099，9月21日抵港，於北角華美達盛景酒店接受檢疫，沒有出現病徵。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公佈，醫管局至今晨9時，新增23宗符合呈報準則的懷疑個案。而今日有6人康復出院，累計有4,843名確診及疑似病人出院。現時仍有122名病人在17間醫院留醫，當中10人危殆，8人情況嚴重，餘下104人情況穩定。醫管局目前有1,155張負壓病床，使用率50.7%；負壓病房共639間，使用率62.9%。

記者會重溫

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本港疫情

●確診（截至10月2日 17:10）

5,104宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,843宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

122名確診者仍留醫，10人危殆（第1401、1989、2912、3496、3764、4641、4706、4833、4937、4990號）、8人嚴重（第1650、3904、4100、4101、4433、4746、4788、4969號）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月3日00:00）

疫情最新情況：大陸累計85,424宗確診個案，4,634宗死亡個案。台灣累計確診517宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月2日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,413萬，全球死亡人數逾101萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾727萬宗，死亡人數突破20.7萬人。印度確診人數突破631萬，位居全球第二，逾9.8萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過484萬，死亡人數超過14.4萬。俄羅斯確診人數超過118萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

法國衞生部長表示最快下周一在巴黎實施最嚴格防疫警戒，包括關閉所有酒吧。他說，有接近700萬人口的巴黎和市郊地區，早已超出最高警戒門檻。

英國把封城措施擴大至利物浦和英格蘭北數個城市，令英國近6700萬人口中，有超過四分一受到嚴格防疫限制。此外，英國宣佈由土耳其和波蘭入境旅客，需接受強制隔離。

俄羅斯首都莫斯科每日確診數字恢復上升，市長警告若1300萬居民不遵守防疫措施，將可能實行更嚴格限制。莫斯科9月初的每日確診少於700宗，但周四已增至2,424宗。為了阻止疫情擴散，市長較早時已下令延長學校假期一星期，並建議有呼吸系統疾病或年齡超過65歲的居民不要外出。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,273,244 (207,743)

印度 6,312,584 (98,678)

巴⻄ 4,847,092 ( 144,680 )

俄羅斯 1,179,634 (20,796)

哥倫比亞 835,339 (26,196)

秘魯 814,829 (32,463)

⻄班牙 778,607 (31,973)

阿根廷 751,001 (16,937)

墨⻄哥 743,216 (77,646)

南非 676,084 (16,866)

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