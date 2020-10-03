港大保安放生藍絲撕連儂牆兼say「Thank you」被炮轟 收警告信停職兩周

十多名操鄉音的藍絲上周日（27日）晚闖入港大校園，撕毀4幅連儂牆，並推到學生會旗幟，之後又闖入學生會大樓撕走玻璃門上的文宣，其間在場有多名港大保安，但任由有關人等離去，沒有阻止。事後保安被港大學生怒斥不作為，學生會亦發聲明批評保安當時僅以言語制止，阻止不力，未能保護學生，要求有關部門為失職問責。港大校委會本科生代表李梓成昨晚在facebook發帖透露，與校方管理層溝通後，校方向涉事保安發出警告信，並需要停職兩周，其間需接受訓練。

李梓成指，港大連儂牆被毀事件中，保安處於被動，當中兩名人員更分別因向破壞者舉拇指及說出「Thank you」，引起巨大爭議，他連日來跟校方管理層溝通，校方表示保安原意是希望破壞者盡快離開，保安希望各位原諒就事件處理引起的爭議，校方亦承認保安當時面對破壞者與同學發生爭執時應更為主動，從中發揮調停作用。

李梓成引述校方指，已向涉事保安發出警告信，強制他們接受為期兩星期的訓練，其間不用當值。

李續稱，期望日後發生類似事件時，校方能吸取教訓，「畢竟調停衝突、秉公制止校園內的事件，對保安而言應該是很基本的要求」。他並說已托大學有關人員傳話，表示港大同學從來以事論事，並不盲目仇恨，更不願在這艱難時期使人丟飯碗，而是目睹不合理的事，當然義憤填膺，希望有關保安完成訓練後，他日能更好地處理類似事件。

日前新聞：

逾30鄉音藍絲闖港大 撕連儂牆自稱無錢攞 校方：正檢視保安措施

藍絲闖港大｜校方重新收緊校園出入控制 學生會號召明重建連儂牆

港大上周日晚上約7時，有30多名藍絲從地鐵站走到大學街，撕毀4幅連儂牆，又推到學生會旗幟，其間有同行人士拍片，聲稱「唔希望自己嘅仔女喺咁唔乾淨嘅大學入面讀書」而出手，之後又闖入學生會大樓撕走玻璃門上的文宣。港大其後指當大學增援保安到場時，他們陸續離開，並稱正檢視事件及校園管理和保安措施，不排除向涉事人士追究責任。港大學生會則發起重建連儂牆活動，並促校長張翔公開譴責事件，又批評保安當時僅以言語制止，阻止不力，未能保護學生，要求有關部門為失職問責，同時公開閉路電視交代。

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