蘋論：惟有眾志成城，方可殊途同歸（方圓）

今年中秋日正逢中共國慶，香港滿街警察，如臨大敵，蔚為國際金融中心一道詭異風景線。

節前民陣申請遊行不獲批准，上訴又被駁回；立法會泛民議員去留民調完成，有議員退任，有議員留守；十二位抗爭者被捕引起社會譁然等，種種迹象表明，香港的反送中運動遠沒有結束，民間抗爭向縱深處發展，官民矛盾不是消除了，是長期潛伏下來。

靈活抗爭 港人意志未滅

中秋日，支聯會與友好團體倒行到中聯辦抗議，社民連也在中聯辦外集結示威，銅鑼灣街頭，陳志全前議員與市民討論鬥爭策略，法輪功在街頭派發傳單資料，有被捕義士公開自身經歷控訴暴政，各區商場都有不同形式的抗爭活動，總之各適其適，花樣百出。

在國安法和武漢疫情雙重壓迫之下，香港人的抗爭進入了一個新階段。國安法的嚴苛條款大幅度剝奪香港人的自由，疫情又限制了市民抗爭的規模和形式，但港人的意志並未消磨，只是抗爭的形式改變了。

大規模的百萬級的大遊行暫時無法舉行，但分散的小規模的甚至個別的表達卻層出不窮，最要緊不是規模有多大，最要緊永不忘記永不放棄。只要五大訴求未實現，香港人就不會停止抗爭。

這種時候，就是發揮抗爭創意的最佳時機。自反送中運動以來，市民的政治智慧和行動創意不斷發揮，其間產生無數精采的令人印象深刻的抗爭手法，蔚為奇觀，在大陸與在國際上都產生強烈的影響。創意是面對政權暴力有效的武器，創意可以以小博大，以文抵武，可以把憤怒轉化為諧謔，可以刺痛獨裁者、消遣庸官、打擊五毛，又可以鼓舞自己的士氣。可以預見，專制暴力越橫行，市民的創意抗爭手法將越蓬勃。

圍觀又是另一種新的抗爭形式。一位男士在街頭吹起黃色氣球散步，一個法輪功婆婆在街頭擺攤與警察力爭，一位女士舉着報紙版面靜默抗議，各出奇謀，引起眾多的圍觀。圍觀者不只是記者，還有很多普通市民，街頭圍觀並不犯法，人人拿手機拍攝也理所當然，拍好放上網讓全世界更多人圍觀。圍觀本身成為一種抗爭形式，以圍觀表達不滿，表達堅持抗爭的信心。

示威遊行是香港人的正當權利，疫情過去後大規模的遊行示威還應擇機舉行，目前化整為零，以小博大，也不失為暫時的應變之策。最要緊是向當權者傳達一個信念：五大訴求缺一不可，不達目的永不罷休。

大部份立法會議員決定留任作議會抗爭，他們的決定有爭議性，但影響有限，況且堅持議會戰場也的確有一定作用，只是策略選擇的不同，沒有原則性的分歧，保持內部團結，比起計較一時得失更重要，惟有眾志成城，方可殊途同歸。「兄弟爬山各自努力」本來就是勇武派與和理非的共識，大敵當前，更應顧全大局。

林行止先生建議中共以剛退休的港交所行政總裁李小加，替換千夫所指的林鄭月娥，是林先生釜底抽薪的妙想。在當前局勢下，任何人替換林鄭都是好事，一個偏執而又狠毒的「獨婦」，除了增加香港人的反共情緒之外，對中共政權沒有任何好處，更是摧毀香港的「加速師」。換上李小加，雖解決不了香港問題，或有可能稍微舒解香港人的怨憤，減少國際壓力，減緩香港淪落的速度。

中共內外受壓 有利局面

以香港人微薄的力量，固然很難抵禦中共的暴力，但當下美中交惡，台海南海危機、中印衝突等外部壓力，再加上國內經濟環境惡劣，民怨沸騰，局勢正朝着有利於香港人的方向發展。將大規模的激烈行動，轉化為靈活分散的多樣性的長期抗爭，等待外部局勢轉化，才可以避免無謂犧牲，保存實力，等待黎明。

「華枝春滿，天心月圓」，此乃弘一法師手書偈語的末句，象徵他對凡塵的祝福，也象徵人間天上至高至美的境界。當此中秋佳節剛過、香港陰霾密佈之下，希望香港人保持積極樂觀的精神，面向未來，堅持不懈，守得雲開見月明。

方圓

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