涂謹申憂23條重臨 謝偉俊稱中央「霹靂手段」後有「菩薩心腸」

延後任期的立法會月中開會，建制派何君堯日前被揭擬向司法、教育和社福界發動全面鬥爭。將留任的民主黨涂謹申指，民主派會盡力阻止建制派修改《議事規則》、就《基本法》23條立法等。建制派謝偉俊強調，何君堯的說法非建制派共識，期望來年可聚焦抗疫防疫、振興經濟，呼籲泛民不要為選票向激進派靠攏。

涂謹申在電台節目上說，未來一年留守議會的民主派將要「提防」包括何君堯在內的極端建制派，認為何早前呼籲政府就《基本法》23條立法，隨後中央即訂立《國安法》，相信何代表了某部份中央政府甚至主流的看法，故認為何早前提出「三座大山」亦「唔係完全亂咁噏」。他表示，民主派議員將與初選勝出者合作，並商議共同監察政府，因雙方都有對抗極權政府的共同目標，並非外界所講有極大分歧。

謝偉俊揚言何君堯的說法並非建制派共識，個人認為要聚焦抗疫防疫和振興經濟。他又批評民主派議員為選票向激進派靠攏，例如早前的財委會會議，過去立場傾向溫和的議員都要「搞大龍鳳、扮到好激」，對未來9個月的議會而言是「惡兆」，斥他們與何君堯無分別，「邊度有票，邊度惡啲就埋嗰邊」，質疑他們只是「傀儡議員」，只聽從激進派，未能帶香港走出困局。他認為偏激對香港沒有好處，呼籲溫和民主派要做負責任的政治領袖，將社會重新拉向中間，相信中央政府在「霹靂手段」後會有「菩薩心腸」。

謝偉俊稱一年內不可能完成調查反送中調查

民主派質疑建制派會以特權法調查反送中事件，謝偉俊指一年內不可以完成調查，如當年立法會以特權法調查雷曼迷債事件，耗時4年險爛尾，相信建制派會以務實態度處理，會聚焦在抗疫和經濟復甦，認為泛民不應污衊建制派「有權用盡」。涂不認同，指建制派內有不少激進聲音，擔心溫和建制派「會唔會頂得住」，又說即使政府不主動就《基本法》23條立法，亦要提防何君堯就此提出私人草案，認為「唔好搞爭議嘢，係謝議員主觀良好願望」。

除了批評民主派向激進靠攏、蠱惑群眾，為了吸引眼球而將事件誇張演繹，謝同樣批評藍營KOL有相同問題，為了吸Like將「小小疑問講到真相一樣」，斥他們的行為對香港沒有好處、將香港越搞越亂，「無證據下講到好誇張，嘩，驚死吸引唔到眼球」，一再呼籲議員要息事寧人、採取中庸之道。

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