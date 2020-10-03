武漢肺炎︱許樹昌料短期內仍有本地感染 現不宜再放寬防疫措施

雖然本港武漢肺炎疫情稍為緩和，但仍出現零星的源頭不明個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港近一星期仍有數宗源頭不明的本地個案，反映疫情尚未受控，認為現階段未適合再放寬防疫措施，需要觀望長假期後會否出現社區爆發，惟他估計本地感染個案於短期內難以「清零」。

港府昨日再放寬社交距離措施，除了重開室外體育場所，宗教聚會亦可舉行。許樹昌今早在商台節目表示，近日本港仍有5宗不明源頭個案，社區仍有隱形傳播鏈，憂慮若再放寬會有較高爆發風險，需要再觀察情況，認為現階段未適合再放寛防疫措施。

料內地短期難准港人免檢疫入境

他估計，由於本港仍有本地感染，內地短期內准許港人免檢疫入境的機會很低，預料要到本港疫情受控才可考慮開關，但若是在內地或澳門的港人持有當地健康碼到港，由於兩地已有一段長時間無本地個案，他認為豁免14天檢疫的問題不大。

中秋節假期期間市面人頭湧湧，許樹昌指，明白公眾會有抗疫疲勞，提醒市民在食肆應於進食後戴上口罩才談天，呼籲市民做好防疫措施，注意手部清潔，而食肆亦應緊守入座人數不超過容量一半的限制。

特朗普確診 許樹昌指病情或加劇

對於美國總統特朗普確診感染武漢肺炎，許樹昌指特朗普可以登上直升機，相信他的病情暫時應該輕微，但指此病感染首個星期一般輕微，但很多時會於第7、8天開始惡化，部份人出現呼吸衰竭，要聞氧氣，甚至需要插喉，加上他年紀較大和有肥胖問題，這些不利因素或會增加風險，估計病情有可能加劇。

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