特朗普被指武肺假新聞最大推手

特朗普被指是散播武漢肺炎英語假新聞的最大推手。另一方面，有越來越多針對武肺病毒的科學研究未經同行評審便搶先公佈，這些有瑕疵、需要撤回的研究，三分一來自中國。

美國康奈爾大學研究團隊分析了由年初至5月26日期間，在歐美澳亞地區共3,800萬條關於疫情的英語新聞，證實當中52萬多條是假消息。在11項分類中，被稱為「靈丹妙藥類」佔近30萬條，研究人員指當特朗普4月24日稱可用消毒劑或紫外線消滅體內病毒後，「靈丹妙藥類」的假新聞便傳得最兇狠。

「我們得出的結論是總統特朗普可能是散播武肺假新聞的最大推手。」領導研究的伊凡尼娜又表示：「受到無根據或未經證實消息誤導的人，會比較忽略官方對疫病的指引，因而有傳播病毒的風險。」

1/3有問題研究來自中國

另外，澳洲邦德大學醫卡特里娜在《醫學倫理》雜誌警告，面對前所未見的疫情，各國科學家正進行科研競賽，自去年底起便有超過4,000份關於武肺病毒的研究面世，許多未經驗證便搶先公佈。截至7月底，有33份要撤回或要對內容標示「受關注」警告，大部份來自亞洲，單是中國便佔11份。

近期最矚目的撤回便發生在權威的《刺針》醫學雜誌上，其5月刊登的一份報告指服用抗瘧疾藥羥氯喹治武肺或會增加死亡風險，逼得世衞要中止試驗，但事後該報告被揭數據引用和研究方法都存在問題。

法新社