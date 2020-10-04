李八方online︱湯家驊亂噏「難民」定義 陳祖為出po反擊

道不同不相為謀。2015年同現任行會成員湯家驊一齊組織智庫「民主思路」嘅港大政治學者陳祖為，2017年同湯家驊分道揚鑣。本來各不相干，但眼見曾經嘅夥伴亂噏，陳祖為都忍唔住出手，今日喺Facebook轉載湯家驊嘅帖文，反駁「移民」同「難民」有唔同定義，強調：「難民沒有背棄國家，是國家背棄了難民。」

美國國務院日前公佈難民接收計劃，首次將香港納入收容難民嘅特殊分配國家同地區名單，明顯有助到美國尋求庇護的香港人。湯家驊就喺Facebook發帖，話美國將港人納入難民配額，引起唔少人不滿，認為有貶低港人身份之嫌，繼而上綱上線話：「但從另一角度看，假如你背棄國家、背棄香港，你是不願繼續身為一個中國人、一個香港居民，你不是難民是甚麼？」他又指跟據聯合國定義，作為難民會被視為放棄原有國藉、原地居留權，強調人各有志、各奔前程，都算係個好結局。

陳祖為喺湯家驊出po後無耐就轉載相關帖文，反駁湯家驊對「難民」嘅評論：「離開正常的國家往他國生活的人叫移民，因受國家壓迫而尋求他國保護的人叫難民」。他強調「難民沒有背棄國家，是國家背棄了難民」，繼而引述聯合國難民公署對「難民」嘅定義：「難民是因迫害、戰爭或暴力而被迫離開自己國家的人士，他們是有正當理由畏懼由於其種族、宗教、國籍、政治見解或於某一特殊團體而遭到迫害。在大部份情況下，他們都不能或不願回國。」

網民都對湯家驊亂噏睇唔過眼。Pauline Sung留言「無做好功課，怎样（樣）做特首顧問？」Nancy Nie就讚陳教授說得對，「謝謝你，矯正偏差混淆（難民）的定義。」

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