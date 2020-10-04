李八方online | 藍絲身體好誠實想移民？黃之鋒籲向美國移民局舉報

雖然藍絲成日口講愛國，但身體卻好誠實，除咗以走資投不信任票，唔排除都會嚮往美國嘅自由空氣。而對美國政府而言，豈能容許中共嘅黨羽，自出自入？

雖然唔係新嘢，但美國移民局兩日前突然發表政策指引，重申過往安排，話唔會批核共產黨員同其附屬組織中人移民到美國嘅申請，就令人覺得意有所指。

黃之鋒都喺Facebook分析，當「附屬組織」定義包括「獲提供、借出，或承諾提供任何金錢或金錢以外的支持」嘅組織，換句話說，民建聯、工聯會、新民黨等組織都應該榜上有名，甚至理論上應「政治中立」嘅高級公務員，相信個人同其家屬喺政策指引發佈後，移民美國只會難上加難。

講真吖，學之鋒話齋，若要愛國愛黨又愛港，使乜移民美國？理應喺偉大祖國做個勇敢中國人，世世代代留喺大灣區又如何？所以佢呼籲市民如發現任何「黑警、選舉主任、高級公務員及其家屬」有意移民美國，歡迎到美國移民局網站填寫舉報表格，只要選擇「侵犯人權者 (Human Rights Violators) 」，就可向美國當局陳述其中共黨羽嘅惡行。

「龍的傳人不做洋鬼子」，之鋒話自己係勸緊愛祖國嘅中國人唔好移民美國，明顯係維護國家安全嘅表現，希望國安公署唔會拉佢。

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