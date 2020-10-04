【本報訊】政府今年4月成立劏房租務管制研究工作小組，研究就劏房實施租務管制。受武肺影響，小組昨日於網上舉辦首場公眾論壇。多名劏房租戶在會上訴說苦況，包括濫收水電費、無理逼遷，住屋環境惡劣等。小組成員、香港業主會代表佘慶雲被揭有經營劏房，有利益衝突之嫌，其後更因租金津貼問題一度與小組成員起爭執。

劏房租務管制研究工作小組昨日於網上直播首場公眾論壇，有劏房戶致電發表意見。與孩子居於一個僅100呎劏房的郭先生說，在入住劏房前業主未有透露單位有任何問題，惟數個月後出現滲水，加上屋內湧現小昆蟲，致單位空氣渾濁，小朋友更患上皮膚敏感。

有業主連續六年加租再逼遷

居於深水埗劏房的租戶賴女士則投訴，其業主除了濫收水電費，她更被業主逼遷，「仲恐嚇話如果唔搬走就鎖門、閂水閂電」。劏房戶黃女士透露，現時與丈夫居於約160呎劏房，過去六年業主每年都加租，今年業主更以裝修為由逼遷，但由於搬遷費用昂貴，黃女士只能續租，其後業主便加租1,000元至5,500元。

多個民間機構代表亦致電表達意見，香港天主教正義和平委員會幹事黎汶洛致電論壇，要求小組成員披露是否持有劏房或經營劏房業務，以免出現利益衝突。小組主席梁永祥回應指，成員中只有香港業主會會長佘慶雲經營劏房，但作為業主可提供不同持份者的聲音。

公屋聯會主席文裕明亦表明支持實施劏房租務管制。他建議，當局短期應以租金管制「封頂」，亦可為輪候公屋達三年以上的劏房住戶提供租金津貼。佘慶雲回應說，對津貼如何執行有疑問，又慨嘆港人將業主視為「妖魔鬼怪」，強調如有津貼亦應考慮如何交到小業主手上。

擬明年向政府提交租管報告

小組成員、公屋聯會總幹事招國偉認為，津貼和租金管制可相輔相成，但「唔好模糊焦點」，應先集中討論如何落實租務管制，這時佘慶雲插口說：「我得一個論點，就係津貼要畀小業主」。

全港關注劏房平台社工甘文樂其後亦致電提問，質疑市面上有大量劏房業主未有獲批小型工程牌照即違法發展，小組成立等同承認劏房合法。小組主席梁永祥強調，小組工作並非要確定劏房合法性，亦不會完全取締劏房，認為未來劏房戶難以清零，因此其中一個工作目標是研究標準租約，「業主提供合理住屋環境，住戶交合理嘅租金，方方面面都要合理」。

運房局副局長蘇偉文總結時說，政府年初起亦有向輪候公屋三年以上的劏房戶發放津貼，未來小組的目標是在明年上半年內將研究報告呈交政府，政府屆時會再決定租務管制的落實方向。