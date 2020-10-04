港版國安法︱湯家驊反斥外國指控荒謬 堅稱香港續享自由

「港版國安法」實施3個月，多人被控國安法罪名或因而被捕，以往示威者經常叫出的口號如「光復香港，時代革命」都被視為禁語，本身是資深大律師的行政會議成員湯家驊續為《國安法》說項，無視目前多人因《國安法》罪名被捕，以及警隊搜查《蘋果日報》的情況，指當局至今沒有大規模拘捕異見人士、關閉傳媒機構，認為港人繼續享有《基本法》所保障的權利和自由。

湯家驊今天在港台節目《給香港的信》指，以美國為首的西方國家對《國安法》的負面反應令人驚訝，反駁指西方國家認為《國安法》違反《中英聯合聲明》及損害港人自由的說法「荒謬（absurd）」，指《聲明》從無提及國家安全問題，而《聲明》依據的中國憲法也列明維護國家主權的責任，相關責任即使在西方國家都是中央或聯邦政府的責任，又指英殖時期港人也受相關國家安全的限制。

對於外界憂慮「送中」問題，他指，《國安法》列明中央在三種特殊及緊急情況下，才會行使對案件的管轄權，認為指控中央會隨意在香港執法並無理據。

外界屢屢批評港版國安法製造寒蟬效應，也可能成為法律武器打壓自由、民主，湯家驊則指自國安法通過後，香港生活逐步恢復正常，當局至今沒有大規模拘捕異見人士、關閉傳媒機構，相反市民仍然可以繼續在傳媒和個人社交媒體公開批評中央和特區政府，部份被控告暴動、非法集結和其他公共秩序罪的人士，獲法院保釋或宣判無罪，當局對遊行、集會及其他示威活動除疫情原因外，也沒有施加額外限制，認為港人繼續享有及行使《基本法》所保障的權利和自由。

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