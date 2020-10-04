業主疫市加租3,000元兼濫收水費 劏房戶促盡快落實租務管制

武漢肺炎重創本港經濟，最新失業率近6%，基層家庭首當其衝，衣食住行均大受影響。有基層劏房租戶反映，疫情下生計受損，不少人面臨失業及被迫放無薪假，業主卻在逆巿下持續加租，令基層租戶雪上加霜。有關注基層住戶的團體組織促請政府正視基層租戶苦況，盡早落實租務管制，救基層家庭於水深火熱。

油尖旺區的劏房住戶江先生表示，一眾劏房住戶正面臨「越住越細，越住越貴，越住越閉翳」的苦況。他指每天僅於晚間使用空調，卻被徵收每月近500元的電費，情況極不合理。他更指單位內曾兩度出現蜈蚣，居住環境衞生惡劣，卻面臨無理大幅加租。

劏房戶入稟告業主轉售水電不獲受理

劏房住戶梁小姐指，為節省租金開支，選擇樓齡較舊的唐樓居住，居住環境滲漏情況嚴重，樓上住戶「甩灰」更對正煮食位置。縱使居住環境異常惡劣，仍要面對業主濫收租金及水電費的情況。她透露，曾有業主將租金一次過從4,500元加至7,500元，「租（金）真係任佢噏，（交唔起呢？）佢（業主）咪一句『咁你哋搬』囉！」

她指業主曾徵收她15元一度水的價錢（按照水務署收費，用水量達最高第四級亦不會徵收多於10元一度），她曾入稟法院控告業主「轉售（水電）」，惟因無法獲得法庭認可機構發出的用水量證明，而不獲受理。

關注基層住屋聯席認為，政府應盡早落實租務管制。聯席建議成立由租客與業主比例為1:1的法定委員會，議訂租賃及加幅水平，並按上季度甲類消費物價指數調整，上限為10%，並需提早半年通知加租。聯席亦建議，每份租約均須打釐印，拒絕者將視為干犯刑事罪行，租約年期由業主與租客自行商討而定，但「死約」不可少於一年，其間不得終止合約。

另外，政府於4月成立的劏房租務管制小組，於昨日舉行首場網上公眾論壇，被聯席質疑為「做騷」。聯席成員實習社工陳秀儀表示，昨日的論壇僅有雙位數字的觀看人數，反映政府宣傳不足，論壇僅提供來電方式給無法連線的市民選擇，但不少住戶向他們求助稱「打唔通熱線」。她又批評工作小組組成缺乏可代表劏房戶的聲音，工作進度的透明度又不足，促請小組定期公開工作進度。另一聯席成員、香港天主教正義和平委員會幹事黎汶洛指，小組成員昨日未有正面回答其提問，披露所有成員有否經營劏房，要求小組以書面形式告知，否則令人質疑工作小組是否「hea做、純粹做騷」。

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