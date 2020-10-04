【本報訊】曾發生村民加設鐵閘阻礙市民行山的大嶼山沙螺灣村，近日再爆出「封村堵路」事件，令連日假期大批取道東澳古道遠足的行山人士，由東涌至大澳途經該村時，卻遇上「此路不通」被迫折返，還遭惡村民粗言辱罵及恐嚇。前日一對男女疑繞山路「爆林」前行，未料迷路，消防到場亦不獲村民開閘，只能爬過鐵閘搜救失蹤者，地政總署稱會跟進事件。

沙螺灣村是熱門郊遊路線東澳古道的必經路段，全長15公里的東澳古道由東涌至大澳，每逢假日吸引不少行山客，屬中長線遊。東涌居民黃小姐前日偕朋友由東涌逸東邨出發，沿東澳古道前往大澳，但他們途至沙螺灣村時發現竟有一道上了鎖的鐵閘阻擋去路，在場村民亦阻止行山人士繼續前行。

黃小姐引述當時惡村民粗言恐嚇，「仲話如果你入我哋條村，我就搵人打你」。她斥責沙螺灣村村民非常自私無理，又質疑他們強行霸佔公家路變私家地。事件中村民封村觸發與行山人士口角爭執，前日早上10時30分更有沙螺灣村民向警方報案，指有行山人士擅闖私人地方，警員到場處理列作糾紛，隨後行山人士自行離開，但不滿警方未有解釋村民安裝鐵閘是否合法。

男女繞道 迷路求援

本報記者前日下午到場了解事件，發現在昂坪棧道路口附近燈柱，已有人貼出告示指東澳古道未能通往大澳，在沙螺灣村附近行人路上亦有一道高約2.5米的鐵閘，閘上綁有鐵鏈，旁邊豎立一張大指示牌，指非沙螺灣村居民不准進入沙螺灣村範圍，否則被視為盜賊，包括所有政府部門及公營機構，後果一切自負。

在指示牌下方，另有紅色紙寫有沙螺灣村自2014年已開始封村，但一直都有開放行人路予市民，相反被部份旅遊人士攻擊，隨處亂拋垃圾及口罩，騎單車及風火輪人士在行人路橫衝直撞，危害村民生命，遂禁止外人進入村內範圍。

直至晚上記者採訪期間，有行山人士因沙螺灣村封村，疑被迫繞山路爆林前行，卻因迷路報警，六名攀山拯救專隊的消防員到場搜救被鐵閘所擋，須繞過叢林搜索，但在沙螺灣村另一邊亦發現另一道鐵閘。消防員要求在閘後的村民打開鐵閘，但村民竟指自己沒有鎖匙，不能打開。

消防只得攀過鐵閘入村，令救援受阻，村民做法荒謬，幸消防其後在沙螺灣村附近搜獲一男一女，他們無受傷，在䃟石灣村碼頭登上消防船，之後送到安全位置離開。記者昨晨再到場所見，鐵閘繼續鎖上鐵鏈，有多名村民坐在路邊，他們對記者的態度並不太友善，故意背向記者，對記者的提問不瞅不睬。

2013年底沙螺灣村已曾封村，村民加裝鐵閘不准外人進入，主要不滿政府擱置建路貫通東涌至大澳交通。當時沙螺灣村村長李志峯曾指遭地政總署指鐵閘違規，但村民仍繼續封村一段時間。