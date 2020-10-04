特朗普確診｜試未經評審療法成最矚目「白老鼠」 港大專家料下周康復樂觀

美國總統特朗普感染武漢肺炎，據報他在染疫後短時間內，同時接受瑞德西韋（Remdesivir）及美國生物技術公司Regeneron開發的抗體雞尾酒（antibody cocktail）治療。港大醫學院微生物學系臨床助理教授薛達表示，該款抗體雞尾酒的臨床數據尚未經同儕評審（peer review），特朗普成為了該藥最矚目、非常重要的「白老鼠」；但他傾向相信，接受治療「多好過少」，預料特朗普下周康復機會樂觀。

薛達指出，抗體雞尾酒是結合兩種或以上抗體，對抗單一病毒的療法，即使病毒基因突變，抗體黏附及中和病毒的機會也較高。Regeneron曾研發針對中東呼吸綜合症的抗體，有效減低死亡率。至於武肺抗體雞尾酒成效，該公司9月29日也發放新聞稿，闡述在小型臨床實驗裡，高劑量藥物能減低病毒量，也能快速改善染病症狀，惟公司沒有披露詳細數據，實驗成果亦未經同儕評審。

他認為，抗體雞尾酒確實療效仍然存疑，急需大型的人體臨床試驗證實，而它與瑞德西韋結合治療能發揮多大作用，也難以說準，換言之，染疫後短時間便用上述藥物的特朗普，就是最囑目、非常重要的「白老鼠」（ a very important guinea pig）。

惟薜達稱，對付RNA病毒的基本原則是盡快多管齊下治療，故可以理解擁有全球最好醫療照顧的特朗普，願意接受新嘗試。他相信，特朗普下周康復機會樂觀。

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