叫上警車了解　「俾你溶咗咁點」

【本報訊】女記者遭男警侵犯後，警方傳媒聯絡隊到場與記者交涉；女記者要求男警道歉，聯絡隊女警員卻反問：「如果佢唔肯道歉呢？」有立法會議員批評，警方傳媒聯絡隊予人感覺護短；有資深傳媒人認為，「Madam作為女性理應有同理心，應該先安撫」，不應敷衍了事。

女記者嚴小姐被侵犯後馬上當面向涉事男警對質，傳媒聯絡隊即上前了解，這時涉事男警員由同袍往後推走並笑着離開。嚴小姐向傳媒聯絡隊要求該名男警與其對質並道歉，但傳媒聯絡隊一名女警反稱無法單憑其片面之詞定奪事情始末，又反問「如果佢唔肯道歉呢？」女警又曾邀請女記者上警車講解事件，旁邊的記者馬上起哄：「嘩！俾你哋溶咗咁點呀？」

傳媒聯絡隊女警疑護短

議會陣線立法會議員毛孟靜估計，這類投訴難以獲得公平處理，又批評傳媒聯絡隊予人感覺護短，「當你係快速行動嘅誤會，PPRB係咪都要知道個警員身份，了解返件事？好似𠵱家搵唔到對象，認唔到人，吹我唔脹咁。」

10.1當日擔任記協觀察員的浸大新聞系高級講師呂秉權表示，「片段睇唔到實質證據，𠵱家主要係女記者口供，最好有其他片睇到當時情況」，但傳媒聯絡隊應先將兩位當事人拉到一旁了解事件，會是比較公道處理。

他認為，警方與記者同一地方工作，難以避免肢體碰撞，但「一般而言（女性）唔會無端端生安白造，係遭冒犯先有咁嘅（激動）反應，而Madam作為女性理應有同理心，應該先安撫，再作跟進」，並非敷衍了事。

警方回覆稱，當日在現場執勤的警察傳媒聯絡隊人員已即時向涉事女記者提供協助，其間曾建議她就事件報案，惟遭其拒絕。警察傳媒聯絡隊人員前日主動聯絡相關媒體主管了解，呼籲該女記者與警方聯絡，就事件提供進一步資料以作調查及跟進。