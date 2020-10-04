中醫有一種婦科病，說嚴重它不算很嚴重，至少並不會有生命危險或長遠傷害，但亦不是雞毛蒜皮的小事，至少患者在發病時是可以感到相當的困擾。這種病的症狀，是每逢到了經期，都會有規律的出現腸胃不適，每每都會腹瀉水樣的大便。

這種病，中醫叫做「經行泄瀉」。

顧名思義，經行泄瀉就是每當行經前後或經期，大便溏爛，甚至清稀如水，每日需要排便多次者。經行泄瀉的其中一個診斷要點是腹瀉和月經必須要有關係，每逢到了經期某個階段，必然會出現腹瀉症狀，而且發病要有規律地持續出現。經行泄瀉的發生在臨床上十分常見，但鮮有患者因為行經期間例必肚瀉而前往求診，多數是在其他病症的診治期間，當問及患者月經情況時，無意中發現問題。可見相當多女性對於經行泄瀉都予以忽視，或者習以為常。

以中醫的理解，經行泄瀉的病機主要牽涉脾虛和腎虛兩方面，臨床上以脾虛較多見。隨着月經來潮，此時身體的氣血會出現變化。脾胃虛弱的人，在月經期間氣血尤為不足。當體虛達到某個程度，由於脾胃運化不力，形成水濕，「濕勝則濡瀉」，結果便導致大便稀溏。除此之外，患者平時亦可見體力不支、胃口欠佳、易胃脹，月經色淡、量少、白帶清稀量多。脾虛濕多的人往往有一個明顯的體徵，在月經期間會更加明顯，就是當伸出舌頭時，可見舌頭腫脹，中醫稱為「胖大舌」，甚至還會見到舌邊滿佈牙齒印。而且舌面的質感潤滑，表面上看起來很濕潤，有時候假如水濕非常厲害，只要伸出舌頭，便可見舌尖處有口水滴出來。

脾虛夾濕的經行泄瀉在中醫治療方面常以補氣藥增強脾胃機能，提升脾胃負責運化飲食和水液的能力，再加上有祛濕作用的中藥，透過從體表發散或通利小便的方式，使體內積累的濕邪排出體外，治療時機一般在經期前，也可以在治療原來疾病的時候配合健脾祛濕的元素。臨床常用的健脾益氣藥，包括黨參、淮山、扁豆等。而有發散功能的祛濕藥，常用藿香、佩蘭、厚樸等。有利水滲濕作用的中藥，常用茯苓、薏苡仁、澤瀉等。根據體質和病情，把這些藥物按比例配搭起來，便可組成中藥方劑，如參苓白朮散，在臨床應用上會比單獨使用個別藥物發揮更佳的效果。

出現經行泄瀉而證屬脾虛有濕者，日常生活宜留意保暖避寒，包括避免腹部吹風受涼，少吃寒涼生冷食物等。而多接觸陽光，保持個人有充沛活力，養成做運動鍛煉身體的習慣，都有助增添正氣，改善脾胃虛弱、水濕泛濫的失調。

撰文：註冊中醫師邱宇鋒

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