港版國安法︱譚耀宗指人大兩年後或修法 稱傳媒可採訪但不能宣揚「港獨」

今年6月有份在全國人大常委會投票、支持通過「港版國安法」的全國人大常委譚耀宗接受《明報》訪問時指，中央在「港版國安法」立法後有「執法檢查」，預告《國安法》執法若有問題，中央或再修訂，一般是在立法兩年後。

被問到香港是否仍有言論及新聞自由，譚則警告：「訪問還訪問，不要宣揚港獨思想。」民主派議員毛孟靜認為，譚耀宗的說法反映中共未來將進一步收緊「港版國安法」，並認為其說法有違國際間對言論及新聞自由的精神和標準。

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監管網上虛假消息亦屬「監督媒體」

譚耀宗在《明報》訪問指，「港版國安法」立法後，暴力事件大減、更有力處理港獨問題，「外國勢力表面上收斂了」。他說《國安法》立法後有「執法檢查」，人大副委員長會檢查、研究和督促執法，若有問題或會修訂法律，一般是在立法兩年後。

他指，中央在立法後會繼續「睇住」是否有人犯法，亦會繼續監督《國安法》下7至10條有關特區的職責；監督媒體方面，他認為記者不可阻警察執法、又指監管網上虛假消息都是一部份。

被問到香港是否仍有言論及新聞自由，他強調國安法有保障，新聞工作者仍可自由採訪，「（但）訪問還訪問，不要宣揚港獨思想。」

毛孟靜料《國安法》「越修越緊」

民主黨主席胡志偉接受《蘋果》查詢時認為，譚的說法等於公告天下，中央可就《國安法》「任搬龍門、隨意僭建」，亦反映中央無意為當前的社會撕裂問題，採取任何減輕社會矛盾的做法，「譚耀宗呢類人亦只識火上加油、煽風點火」。

胡志偉認為，香港作為國際城巿，「中共點可能諗住靠打壓，就可以服眾？」又認為譚威嚇傳媒的言論，等於指政府只接受設有不合理限制的言論表達，「中共有選擇性嘅言論自由，仲係咪言論自由？大家心有數。」

毛孟靜亦認為，譚在訪問中的說法與中共「一國兩制白皮書」中指，北京在港有「全面管治權」之說是一脈相承，「當時好多人就諗住香港有一國兩制，中共有呢咁嘅權，但都唔使用盡嘅，但而家佢就用到盡」，相信中共未來若修改「港版國安法」，只會越修越緊。

同時質疑譚的說法違反國際間對言論自由、新聞自由的精神和標準，指現時若有人在加拿大宣揚魁北克獨立，或者在英國宣揚蘇格蘭獨立，只要不涉及暴力，傳媒報道或者有人宣揚相關言論，都不會被定罪。

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