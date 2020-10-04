倘京祝福者掌教區　陳日君：不葬主教座堂

【本報訊】梵蒂岡與中共在2018年9月秘密簽訂主教任命協議，有關協議今年屆滿。美聯社報道，教廷打算就主教人選問題加快與中國對話，以捍衞有關協議。一直反對中梵建交的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機則表示，上月拜見教宗落空而回後，今生可能不會再前往梵蒂岡了。

聖座國務樞機卿帕羅林在紀念意大利天主教傳教士抵達中國150周年的演講中，對外界批評中梵建交作出回應。帕羅林堅持，早至第260任教宗庇護十二世（Pius XII），在共產黨驅逐外國傳教士後，已嘗試與北京重啟對話。帕羅林更確認，教宗方濟各2018年簽定的協議，草稿獲得榮休教宗本篤十六世允許。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機早前就香港主教繼任人安排，到訪梵蒂岡卻不獲教宗接見。天主教媒體《National Catholic Register》昨日刊登與陳日君在羅馬的專訪。陳日君說，教廷原本屬意輔理主教、方濟會的夏志誠接任香港主教，但教廷似乎在猜測北京的想法，害怕任命夏志誠會得罪北京。

料不再往梵蒂岡

報道稱，夏志誠曾公開聲援香港人權運動，故被某些人視為對北京不利。陳日君說，夏志誠從無做過任何事，不像他會「引起麻煩」。陳說，所謂獲得「北京祝福」，在港版國安法下就是要達到北京目標，令爭取民主自由的聲音「收聲」。

陳日君續說，教廷建議立場親共的蔡惠民神父出任主教後又暫緩決定，因知道蔡惠民不會被人們接受，所以現時教廷將兩名人選都放在一邊，和物色第三名候選人。他說，擔心事情已拖延多時，宗座署理湯漢樞機等會嘗試再選擇北京喜歡的人選，所以自己決定再到羅馬一趟。不過自己的腳不好，相信今次已是最後一次到梵蒂岡。

陳日君說，已盡力做可以做的事，現時除了祈禱，已別無他法。若梵蒂岡真的任命北京「祝福」的人作為香港主教，即自己的工作已結束，會選擇「消失」。 而他自己最後的抗議，就是讓所有人知道自己為何「消失」。年屆88歲的他說，若他死後，也不希望安葬主教座堂內，因不想與某些人一同安葬，盼可在普通墳場與其他對上帝虔誠的子民一同埋葬，這也是他的遺願。