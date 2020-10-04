調查指基層床位呎租比豪宅貴近2倍 18呎床位最貴105元

香港是全球樓價最難負擔城市。社區組織協會調查發現，本港不適切居所每平方呎平均租金均較私人住宅高，其中床位呎價最貴達105.6元，較千呎豪宅35.5元呎價貴近2倍。社協指，今年受疫情影響，不少基層開工不足，面對業主加租，租金佔入息比率由過去近30%上升至一半，認為情況令人憂慮，促劏房租務管制研究工作小組改善基層住屋環境。

社協上月向不適切居所住戶進行網上問卷調查，共收回439份有效問卷。綜合差餉物業估價處今年8月數字，發現本港住屋「越細越貴」的問題未有改善。今年8月約18呎的床位，每平方呎平均租金「破百」，達105.6元，較去年9月貴14元，增幅增15.3%。床位呎價為不適切居所及九龍區各類私人住宅的「榜首」，升幅亦是最大。

其次「貴價」的為60呎的板房或梗房，8月平均呎價為50.7元，較去年9月貴2.8%。135呎的分隔樓宇每呎37.5元，與430呎以下的九龍區私樓呎價相同。1,076呎以上的豪宅，平均呎價為35.5元。與床位呎價比較，兩者差額由去年59元擴大至今年70.1元。

近半受訪者3年內曾被加租 一成人面對加租3次

調查亦發現，有46.5%受訪者過去3年曾被加租，當中有10%在3年內被加租3次，亦有受訪者3年內累積加租金額達1,500元，或一次就被加租1,100元。

調查又指，有過半受訪者的單位屬共用廚廁，或廚廁在同一位置。各有40%所居單位未有天然通風或天然光。整體受訪者居住單位面積中位數為120呎，人均居住面積僅40呎，逾9成受訪者人均居住面積，低過公屋擠迫戶定義75呎。

租金佔入息比率由近30% 上升至一半

社協幹事呂綺珊說，今年起受疫情影響，不少基層面對開工不足或失業，收入大減。過去基層住戶租金佔其入息比例中位數為29%，但今次調查就發現，已上升至39%，其中單身及二人家庭的租金佔其入息比率更高達45%及50%。面對業主加租，基層也只能搬遷至更惡劣或更細的不適切居所，形成惡性循環。

呂綺珊說，香港居住面積越細但呎租越貴的問題沒有改善，亦因本港缺乏租金管制，在現時公屋供應嚴重不足，劏房需求殷切的情況下，不少劏房業主「獅子開大口」，要求大幅加租，及濫收水電費和其他雜費等，基層也只能「肉隨砧板上」。

她說，基層最希望縮短公屋輪候，增加公屋供應，認為政府應按年測定劏房租金指數，監控基層市場可負擔水平，適時介入市場。就劏房租務管制研究工作小組成員余慶雲有經營劏房，她說不會評論余到底是否「良心業主」，「小組有劏房業主冇問題，但冇基層聲音就好大問題」，重申推行租金津貼，對基層是解燃眉之急。

社協幹事施麗珊指，疫情下不少基層開工不足，「好多租客都被加租迫遷，有基層成個月都唔食肉慳錢」，認為過去多年業主已有「一面倒」機會賺到盡，期望劏房租務管制研究工作小組，可提供公平機會讓基層改善住屋環境。

深水埗劏房戶每月不足1萬 業主仍企硬加租

有深水埗劏房戶說，因為疫情開工不足，每月收入不足1萬元，但業主早前仍企硬加租兼無故收取按金，需向親友借錢交租，斥業主毫無同情心；亦有新移民單親母說，試過有劏房鄰居對女兒「毛手毛腳」，只好搬至較貴租的套房，盼可盡快上到公屋。

黃女士一家4口租住深水埗160呎劏房5年，租金年年加，由3,000元加至現時5,500元，水電費由業主另計，每月也要過千元。本身做飲食業散工的她說，因為疫情，今年2月開始已開工不足，每月收入減至不足1萬元，惟業主8月時仍提出加租1,000元，「有同佢傾過加800蚊好無，但係佢唔肯」，更無故收取2,000元按金。她說，因搬遷使費更大，只好妥協，「房東好冇同情心，佢話加你租就加你租，想加幾多就加幾多，一係就搬走」。

黃女士指，兩名子女仍年幼，上學已有不少支出，現時又再加租，是百上加斤，「每日都好唔開心」，有時需要問親友借錢。她又說，所住的地方是由一個單位間成5間劏房，「通道只有一個階磚咁細」，天花和窗口有滲水，「落雨就瞓唔到」。她說，2012年起已在輪候公屋，至今未有回音，「我哋一家四口好慳，都係食菜同食豆腐」。

單親媽媽劉女士也與年幼女兒住在深水埗劏房。她說，之前住的劏房只有50呎，月租4,200元，業主還收取每人38元的「樓梯燈費」和10元「走廊費」，更有鄰居對女兒「毛手毛腳」，「搞到報警同住庇護中心」。她指，後來為了女兒安全，只好搬至同區另一個較大但較貴租的單位，月租4,600元，但就滲水和有石屎剝落，試過有3磅重的石屎從天花墜下。2011年由內地來港的她說，現時主要靠綜援生活，已輪候公屋接近6年，希望可以盡快上樓。

26歲大學生王小姐與母親和弟弟，在深水埗唐9樓的劏房居住。惟她說，媽媽原是經濟支柱，但2014年時中風，自此行動不便和情緒不穩，「當時我同細佬都係讀緊書」，與醫務社工商討後，也未能獲得公屋的體恤安置，至今已等了6年公屋。她說，因弟弟只有中學畢業，原本有做飲食業散工，但因媽媽中風，只好由她一人負責賺錢，弟弟在家照顧媽媽。

原本從事零售業的王小姐說，因為疫情，今年六月起失業，全家再次陷入經濟低潮，劏房租金亦有當初每月4,000，加至6,000多元。她說，近月和弟弟都搵不到工，全家人身家只剩不足3萬，N無人士津貼也未到手，現暫在社協做兼工維生，「每日都瞓唔到覺，好難搵工。下個月唔知點算。而家連保安都走去考」。

原本在酒樓做工人的林先生亦獨居劏房10年，租金由昔日2,500增加至現時4,500元，廚廁在同一位置，業主還另計水電費。他指，從無想過申請政府津貼，惟疫情後被茶樓解僱，後來到口罩廠打工，近日也被要求放無薪假，月入由1.1萬減至8,000元。他說，早在6年前已入紙申請公屋，惟至去年才發現，原來房屋署曾寄信告知他文件不足，但將信寄往舊址，「就變咗舊年由零開始（排過）」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！