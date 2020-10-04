屯赤公路新路牌驚現「墜機」標誌 同日極速被黑紙遮蓋

屯門赤鱲角隧道最快將於年底通車，不過通車前的更換路牌工程已率先出事！「道路研究社」今早發文指，發現其中一塊位於屯門蝴蝶灣的路牌，竟印有一個機頭朝地的「墜機」標誌。道路研究社社長邱益彰指，這是首次在香港路牌上出現「倒轉180度」的飛機標誌，並不符合英國路牌指引中「飛機標誌機頭不可向下」的規定，令駕駛者感到非常混淆。有網民指，現時飛機標誌已極速被黑紙遮蓋。《蘋果》正向運輸署查詢。

標誌設計「顯眼到你唔係好知佢係咩意思」

道路研究社邱益彰指，日前自己駕車到龍鼓灘工作時，驚覺路牌上有「墜機」標誌，「以往都有飛機標誌係轉咗90度、斜少少45度咁，但呢次180度就從來都無見過」。

該告示的原意，是當屯赤隧道公路關閉時，假如駕駛者希望前往東涌、珠海及澳門方向則須折返。邱指，現時的路牌設計並未能令駕駛者清晰地收到相關指示，反而只會令駕駛者感到混淆，「個標誌好顯眼，但顯眼到你唔係好知佢係咩意思」。

邱續指，根據英國路牌設計指引《Traffic Signs Manual：Chapter 7》中列明，飛機標誌的機頭方向，於任何時候都不可低於水平線以下，意味機頭並不可向下。他指，雖然運輸署《Transport Planning and Design Manual》則未見有相關規定，惟現時會令駕駛者感到「唔老黎」，辨識度亦較低。在道路研究社發文7小時後，有網民指該路牌的飛機標誌已被黑色紙張遮蓋。

設計一直未有格守規定 或影響路牌準繩度

邱亦批評，該路牌除了飛機標誌外，亦有其他設計問題。路牌上的迴旋處標誌中，「你在此」的道路標示太短，會令駕駛者不知道自己身處哪一條道路，「根據英國指引，『你在此』嗰條路應該貼到最底」。他指香港版本亦同樣有此規定，惟香港路牌一直未有跟足，「以前一條公路嗰啲睇得明都算啦，但呢個係迴旋處，會有u-turn，啲人都唔知自己要轉左定轉右，我就覺得唔得囉」。

被問到通車前安裝的路牌已如此多問題，是否運輸署之責任？他坦言不清楚署方是否已完成驗收，不過認為其路牌指引部份內容已相當過時，「佢寫住2019年版本，但個內容係2009年嘅版本」，或會影響路牌準繩度。

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