顧委會建議港台檢視《鏗鏘集》7.21陳述「是否平衡」倡製推廣《國安法》及公務員效忠國家節目

被指受政府和建制內外夾攻的香港電台，顧委會上載近月的會議記錄，提到立法會議員何君堯投訴《鏗鏘集：721誰主真相》一集內被針對，會上有委員建議港台認真跟進信中內容，並在調查後檢視港台對7.21事件的整體陳述是否平衡。顧委會另建議，港台應製作推廣《國安法》及公務員效忠國家的節目。

廣播處長梁家榮認為，追查真相的節目難免令某些人感到冒犯，而《鏗鏘集》關於7.21事件的兩集內容，無論從新聞學、拍攝角度或素材選取等，「製作水準足以作為新聞學的教材和典範」；對於有委員指《誰主真相》中有兩個追訪鏡頭，認為若受訪者無法即場回應，應獲尊重，港台機構傳訊及節目標準總監伍曼儀指，展示「反應鏡頭」是新聞學一種追問技巧，目的是讓觀眾掌握真實情況。

「果燃台」《鏗鏘集：721誰主真相》（收看）

「果燃台」《鏗鏘集：721元朗黑夜》（收看）

梁家榮：追查真相難免令人感到冒犯

顧委會近日上載7月底例行會議記錄，為該屆委員會任期最後一次會議，討論多項議程。時任主席「梁粉」陳建強在會上表示，收到立法會議員何君堯的投訴信，主要不滿《鏗鏘集》的記者，經過1年時間仍未對7.21事件進行全面剖析，反而在訪問中「針對他」。

何君堯在信中問到，《鏗鏘集》為何不能夠「更宏觀」地回顧7.21事件。陳建強指，不是要在會上處理投訴，但希望港台管理層可回應。

身兼港台總編輯的廣播處長梁家榮認為，何的信件反映社會對7.21事件仍有不同疑問。港台不會放棄任何一個角度跟進，及考慮和參考任何人的看法。

在節目製作角度而言，梁家榮認為，近期及一年前關於7.21事件的兩集《鏗鏘集》「誰主真相」和「元朗黑夜」，無論從新聞學、紀錄片、拍攝角度、剪接、追查或素材選取等角度，「製作水準足以作為新聞學的教材和典範」，又指此類追查真相節目難免令某些人感到冒犯，因而引來一止激烈反應。

早前報道：打壓港台︱何君堯投訴《鏗鏘集》「7.21誰主真相」 顧委會主席陳建強：嚴肅處理

伍曼儀：「反應鏡頭」讓觀眾掌握真實情況

有委員則指，「誰主真相」中有兩個追訪鏡頭，認為以旁述形式已可表達採訪過程，詢問是否需要播放該些追問鏡頭，認為若受訪者無法即場回應，應獲尊重，又指該集《鏗鏘集》未有談及7.21事件「另一位關鍵人物」，期望節目會探討事件的另一面。

亦有委員建議，港台應跟進信中「不夠宏觀、偏頗、節目質素差劣」等指控是否屬實，並在調查後檢視港台對7.21事件的整體陳述是否平衡，再向顧委會交代調查結果。

港台機構傳訊及節目標準總監伍曼儀說，展示「反應鏡頭」是新聞學一種追問技巧，目的是讓觀眾掌握真實情況。梁家榮則稱，該兩個追問鏡頭，記者表現有禮，更非刻意製造衝撞，在播放追問鏡頭後也有解釋和跟進。他續指，港台不論電視或電台節目已就7.21事件作密切而多樣化的討論，讓各方發表不同聲音，又稱7.21事件就如過去在港或其他地方發生的重要事件，可以經歷幾十年仍然有待尋找真相。

委員建議製作「公務員效忠國家」的節目

顧委會同時上載「節目編輯方針、節目標準及質素工作小組」，今年6月首次的會議記錄。會上有委員關注，被通訊局警告的一集《頭條新聞》，港台應「拿捏」在虛構情節的想像空間與內容準確性之間取平衝，認為節目可以諷刺時弊，但不能捏造事實和損害「一國兩制」，並應培養國民身分認同。亦有委員建議，港台管理層應熟讀何謂「惡意中傷」。

梁家榮回應說，收到通訊局裁決後已將被警告的環節停播，和完季後暫停製作《頭條新聞》。時任副處長（節目）陳敏娟承認，《頭條新聞》內具爭議部分有不足之處，會全面檢討。

另外，兩次的會議顧委會均有建議港台製作關於《港區國安法》節目。有委員在7月會議上指，有傳媒機構積極推廣《港區國安法》，但港台似乎做得較少，問到港台有無機會播放該些傳媒製作的《國安法》節目。梁家榮表示，港台多與政府政聞處合作，如要和私人機構合作，則要經過一定程序。而陳建強在6月小組會議時則建議，港台還應製作《國歌法》及公務員效忠國家的節目，培養公民及國民身分認同。

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