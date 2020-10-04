靠檢測棄口罩 防疫失敗

自武漢肺炎爆發以來，特朗普多次淡化戴口罩和保持社交距離的抗疫效用，主要依靠為身邊人員進行病毒測試防疫。如今他與多名身邊人一同染病，證明僅以檢測防疫並非可靠方法。

室內狹窄環境聚集易播毒

特朗普近月多次出席公開活動時，都被拍攝到沒有戴口罩，又公開表示不應強制戴口罩和應盡快放寬社交距離限制，違反抗疫專家的建議。即使在白宮內，職員都甚少跟從指引戴口罩，並經常在狹窄的室內環境聚集，外界早已擔心白宮會成為播毒溫床。

令特朗普和一眾白宮人員在疫症下敢於不設防的，相信是當局採用的快速測試系統。白宮西翼人員、來賓和記者都要接受病毒檢測，確保進出白宮的人都不是武漢肺炎患者。特朗普曾表示，「所有人見我之前都要接受檢測」，因此不用戴口罩。可是在他染疫後，似乎已證明大規模檢測是失敗的防疫策略。

美國範德堡大學傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）表示，當局使用的快速檢測系統不能在人們與病毒之間建立屏障，但讓白宮人員誤以為能避免受病毒感染。他認為有效防疫方法是戴口罩和保持社交距離，避免出席集會。南卡羅來納州醫科大學專家庫帕里（Krutika Kuppalli）則指，醫學界未完全了解快速檢測系統對無徵狀患者的效果，形容特朗普在玩火，認為如他有戴口罩，就有機會避免被身邊人傳染。

路透社