忠_勇毅走入最後一集《頭條動新聞》 繼續和你諷刺時弊

面對強權打壓，批判政府的聲音越來越少，《頭條動新聞》請來《四點鐘王Sir》主持王喜，以及《AppleDaily Show豪》主持曾志豪，繼續與香港人一同嬉笑怒罵、諷刺時弊。

播出平台：《蘋果》YouTube、《蘋果》facebook、《果燃台》

播出日期：星期日（10月4日）

播出時間：晚上9時正

《AppleDaily Show豪》

荷蘭叻獲得荷蘭水蓋，點解何已完冇份？事關當年阿叻首《我至叻》已經唱出阿爺心聲，「示威投訴任你噏 唔係犯法點都得」，現今香港示威投訴輕則違反限聚令，重則違反《國安法》，收入天牢。

《四點鐘王Sir》

警察未必辨別到誰是示威者誰是記者，所以由鄧炳強頒下聖旨，解釋「記者」定義，只要上面叫到，下面一定照做，王Sir命令，忠勇毅必定使命必達，飛撲騎着12歲少女「截停」對方，同樣方法「截停」賊車，未知結果會如何？

撐同路人計劃 自由定價支持

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影片重溫：

《頭條動新聞》EP1

《頭條動新聞》EP2

《頭條動新聞》EP3

《頭條動新聞》EP4

《頭條動新聞》EP5

《頭條動新聞》EP6

《頭條動新聞》EP7

《頭條動新聞》EP8

《頭條動新聞》EP9

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