港版國安法︱美眾議員籲國際社會共同抗共 祝願12港人早日平安歸來

「港版國安法」實施三個月，親北京陣營繼續唱好「一國兩制」成功落實，國際社會就質疑全國人大常委直接為港立法違反《中英聯合聲明》，「一國兩制」明存實亡。美國共和黨眾議員泰德．約霍（Ted Yoho）投稿《蘋果》，形容今日的香港已完全變樣，「一國兩制」被強制塑造成「一國一制」，又關注12港人被扣內地不見天日，呼籲國際社會對中共向香港施壓採取行動，並祝願12港人早日平安歸來。

約霍在文中批評，國家主席習近平治下的中共政府，在未有諮詢香港的情況下，單方面實施《國安法》，明顯違反《中英聯明聲明》中的「一國兩制」承諾，並進一步證明中共政府違背在《聯合聲明》中許下香港高度自治的承諾。

他質疑《國安法》條文模糊不清，不但讓中共可對香港施加更多權力，更可藉此對市民作含糊的指控，並批評負責執行《國安法》的國安公署以行使酷刑、只揀選忠心的法官見稱，認為情況使港人在別無選擇下逃離。

他也提及12名港人被內地以涉偷渡拘捕一事，指12人遭內地扣留超過一個月，卻仍未能接觸家人委託的律師代表，外界無法得知其情況，反映港人恐懼成真。

各國應採取措施援助港人

約賀強調不論在香港或世界其他地方，任何人都不應因上街行使言論自由，批評政權、說真話而面臨牢獄之災。他指，各國應當採取措施援助，如英國簡化成為公民程序都是良好做法。他認為一國兩制受破壞、香港高度自治「壽終正寢」是國際社會應要關注之事，形容「港版國安法」是最後一根稻草，國際社會應一同堅定對抗中共。

他指美國不再承認香港特殊地位，引來中共強烈反對，證明中共利明香港進行霸凌。他又批中共不理會國際社會譴責，以迅速實現其野心，直斥國家主席習近平不能與擁護自由的人共存，美國應繼續與港人同行，並聯同盟友向北京施壓，要求北京兌現曾作出的承諾。

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