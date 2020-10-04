梁振英斥楊潤雄當習總言論耳邊風 誣蔑教協為「陀地工會」

全國政協副主席、前特首梁振英牽頭成立的「803基金」，日前入稟高等法院申請司法覆核，要求高院下令教育局局長楊潤雄交代被投訴的教師身份和資料後，梁振英今天再在網誌撰文，不點名批評楊潤雄將中共國家主席習近平名句「為官避事平生恥」當耳邊風，又將教協比喻為「佗（陀）地工會」，施壓警告「教協不倒大亂不止」。

連日頻頻發文，要求教育局公開被裁定專業操守失當的教師及學校名稱等資料的梁振英，批鬥行動周日無休，今天於社交媒體發文，將教師與教協比喻為雙手紋青龍白虎的司機及「佗（陀）地」，暗示為「交通督導員」的教育局不想惹事，為官避事。梁其後又引用習近平「為官避事平生恥」的言論，不點名批評教育局局長楊潤雄「當耳邊風」，指教育局態度依舊「按既有機制和程序辦事」，心態是等到法官有判決後，「如果上法庭，法官判我要做，我就做，沒有人可以埋怨我」。

梁文中指教協為「陀地工會」，稱教育局官員要「拿出點擔當」，不能讓教協藉着收保護費繼續壯大，甚至指「教協不倒大亂不止」。

梁振英創立的803基金自年初開始要求教育局公開專業失當的教師和學校資料，至9月初點名譴責楊潤雄拒公開資料，其後更就此入稟高等法院申請司法覆核。楊潤雄昨天親自回應有關司法覆核案，重申教育局會根據現有程序處理投訴個案，又認為應該給予教師機會做好工作。教協則已表明考慮介入有關司法覆核，正與律師商討下一步行動。

梁振英覆核教育界事件簿

●2019年8月：梁振英創立的「803基金」正式運作

●2020年2月：基金要求教育局公開專業失當的教師和學校資料

●2020年3月：教育局以相關資料只供調查用途為由，未有提供資料

●2020年5月：基金再去信要求就拒絕提供資料的決定進行「正式內部審查」

●2020年7月：教育局回信維持決定

●2020年9月：梁振英入稟高等法院申請司法覆核，教協考慮介入

●昨天：楊潤雄重申教育局會按現有程序處理投訴個案

●今天：梁振英再發文批評楊潤雄當習近平言論是「耳邊風」

資料來源：《蘋果》資料室

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