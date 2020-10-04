美心太子女去年稱「放棄」年輕人 沈祖堯指如放棄未來

港府、商界等在上位者對年輕人各種訴求一直置若罔聞，其中美心集團創辦人太子女伍淑清去年更曾揚言會「放棄」年輕人。中文大學醫學講座教授、前校長沈祖堯在電台節目不點名回應此番言論，指很不同意有人稱要放棄這代年青人，形容此說法等同放棄未來，呼籲各方互相聆聽。

他今日出席商台節目時提到，明白年輕人看不到前景，但認為不要覺得買不起樓，就等於沒有前途、不能結婚生子，鼓勵他們外出工作幾年，再回港貢獻社會。他說，很不同意有人稱要放棄這一代年青人的說法，認為本港年輕人很有創意和活力，形容上述說法等同放棄未來，希望各方互相聆聽。

到新加坡任院長 稱有更大空間試新事物

沈祖堯早前交代自己明年會到新加坡南洋理工大學出任醫學院院長，令人聯想與目前香港政治環境有關。沈在節目中解釋，指這間學校規模較小、仍在發展，認為有更多空間讓他嘗試新事物。他又指，醫學已踏入十字路口，機械人技術已進入醫療各領域，醫科教育需有很大改革，認為新加坡政府作風較進取。

此外，沈提到中大正進行的癌症篩查計劃，指至今為約3,500人篩查，發現約50人患有癌症，分別有10人確診腸癌、10多人有乳癌及30多人有前列腺癌，全部人均沒有病徵。他又以前列線癌篩查為例，指人員會先進行抽血檢查，如有異常再進行穿刺檢查，結果在91個需要穿刺檢查的個案中，發現37個患癌個案，形容比率高。

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