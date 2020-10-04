港大教授：第四波疫潮已開始

【本報訊】本港持續出現源頭不明個案，香港大學公共衞生學院教授高本恩表示，相信第三波疫潮在上月底錄得零本地確診後已完結，但第四波已經開始，並預期未來數周本地個案會逐漸增加，至本月中疫情會更明朗。現時不能像第二波後、即今年5月連續多日零本地確診，因為當時政府待連續多日零本地確診後才放寬社交距離措施。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，每一波疫潮是否完結有不同方法界定，最重要確診個案是否越來越多，現時最大問題是普通科門診未能做到18區派發樣本瓶，以便有輕微發燒、喉嚨痛、流鼻水及咳嗽等人士留樣本化驗。在檢測不足下，不能截斷傳播鏈。

許樹昌：若食肆爆疫需收緊措施

呼吸系統專科醫生梁子超則表示，由於確診個案滯後及公眾外出活動增加，疫情由9月初大幅回落至現時橫行，甚至出現初期反彈訊號。

本地個案未清零前，政府為平衡經濟而放寬社交距離措施，「放寬幅度唔能夠令業界有效運作，唔湯唔水，又影響清零效果，加上個案發現無效率，影響介入同追蹤，有反彈係必然。」梁指政府無法大幅收緊防疫措施下，公眾應減少高危活動。

中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌表示，要連續最少14日沒本地個案，傳播鏈才算中斷，現時未出現相關情況，認為目前香港仍處於第三波疫潮。若有如食肆等群組爆發，便需考慮是否需收緊防疫措施。