警涉胸襲女記者　同袍助鬆人拒絕道歉　受害人：追究到底

【10.1惡行】

【本報訊】中共建政71周年，豺狼當道。今年10.1警方派出千計警力在銅鑼灣隨意圍捕市民及驅趕記者，一名網媒女記者採訪期間，被一名隸屬機動部隊的男警推撞及觸碰胸部。她即場質問男警，卻在警方傳媒聯絡隊阻攔下讓男警離開。記者所屬媒體譴責警方惡行，表明一定追究到底。

被侵犯女記者嚴小姐為網媒「初媒」記者，昨日接受本報訪問憶述事發情況。當晚約7時，嚴小姐在銅鑼灣記利佐治街附近正在拍攝一名被捕者，警方突然拉起封鎖線阻隔記者。「個時有男警用手推咗我一下，叫我上返行人路，我叫佢唔好掂我」，男警卻進一步挨向她，上身貼向其胸部。嚴當時大聲呼叫，男警不但無理會，更輕佻反問：「我點掂你呀？掂你邊度啫？」傳媒聯絡隊上前了解，但同時拉走男警，男警笑着離開。

憂原告變被告

根據網媒當日直播片段，涉嫌侵犯女記者的男警隸屬機動部隊，當時其胸前展示的行動呼號為PTU E1 1/2」。初媒另一記者小葵事發時與嚴小姐一同採訪，他說事發已聽從警方指示退到行人路，「見到男警情緒激動，攤開手臂推我哋，唔知佢係有意定冇意掂到（嚴）個胸。」

小葵說：「我哋要求男警道歉同當面對質嗰陣，隔籮個警員話咁大聲冇用，當PPRB嚟到了解，涉事男警仲企後面。」他說，事發之後傳媒聯絡隊一名女警提出，陪同女記者到警署留下資料，但是他認為「唔知之後有咩程序要搞，同埋係警方做錯事，點解要我哋配合你？現場亦有其他新聞跟進，唔想阻到。」他表明一定會追究事件，但同時不感樂觀，憂慮「好似之前警察性侵女市民咁，最後原告變被告。」

初媒在fb專頁發表聲明指出，記者在採訪現場的職責，就是盡心盡力採訪，不受其他任何因素干擾，本應確保記者人身安全的執法人員，不但未能保護市民，卻非禮女記者，更漠視女記者的警告。記者明白採訪現場會有混亂，更明白任何投訴都有既定程序，但當警員推撞女記者私人部位後，女記者當場投訴，亦即時要求該名男警員即時對質。惟涉事男警竟獲放行，離開性罪案現場。

聲明續指，警方聲稱日後會跟進投訴，但令人質疑想包庇自己人、拖延投訴，讓投訴石沉大海。負責處理投訴的傳媒聯絡隊冷待女記者要求涉事男警現身說法的要求，令性暴力出現在採訪現場，相信稍有正義感和良知的人都會感到憤怒。

女記者嚴小姐已非首次遭遇警暴，今年7.1，她在銅鑼灣採訪衝突時也被警方用胡椒球彈射中，導致右邊大腿內側瘀傷，至今仍留有疤痕，「當時後面係冇任何人，可以話係對住記者嚟射」。她說今次事件後可能令她不敢上得太前，但矢言不會放棄採訪工作。