去留議會︱梁家傑指民主派留任非「輸打贏要」 實際效用「歷史自有公論」

民主派議會去留民調未達授權門檻，但最終連同本身未有參與民調的民主派議員，共有19人決定留任延任一年的第六屆立法會，公民黨主席梁家傑認為，有關決定不是「輸打贏要」，反而是在艱難政治環境下基於策略作出研判，認為歷史自有公論，他希望民主派與抗爭派可以繼續「兄弟爬山」，認同抗爭派及民主派組成民間議政平台能有效貫徹理念。

特區政府以疫情為由把香港立法會選舉時間押後一年，人大常委會作決定，由現屆立法會議員任期延長一年，事件觸發民主派去留分歧，民主黨委託香港民意研究所展開民意調查結果上周出爐，但支持及反對留任均不過半，民主黨、公民黨等共19名民主派議員決定留任。梁家傑今日出席無綫電視節目訪問時表示，選擇留任不存在「輸打贏要」的問題，認為在艱難的政治環境下，基於大局、策略作研判，「冇對錯」，認為留任是否能起作用，歷史自有公論。

「兄弟爬山各自努力呢樣嘢，我希望大家珍惜」

對於去留爭議造成民主派分裂局面，梁形容現時民主派是「空前咁團結」，重申進行民調再作決定並非最理想，但至少解決了人民授權問題，並認為在大型群眾運動之中，總會有南轅北轍的想法，但正如美國黑人民權運動中兩個不同理念的領袖馬丁路德金及Malcolm X都沒有互相抵銷力量，「兄弟爬山各自努力呢樣嘢，我希望大家珍惜」，又指有抗爭派、離任議員有意邀請留任議員參與民間議政平台，他認為是可以執行「兄弟爬山」理念的方法。

被問到議會日後會否越趨激進化，梁家傑認為責任在掌權者：「要揸住權嘅人，畀人有個想像同佢理性討論係有結果」，批評政權「日日喺街拉我哋啲區議員、立法會議員」，難以創造修和條好，他指公民黨願意與政府討論，但前提是政府「有心做，為香港好」，強調中央應落實一國兩制、高度自治的初衷及承諾。

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