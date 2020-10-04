管浩鳴：陳同佳律師明晤台部門

【本報訊】涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎的陳同佳，前日發放一段23秒錄音，聲稱最快本月內赴台投案，負責代為發放錄音的香港聖公會教省秘書長管浩鳴牧師昨午表示，一直希望死者得以安息、陳同佳有改過自新機會，以及雙方家庭都能重新生活。

潘曉穎母身心俱疲 不再回應

管浩鳴昨日出席聖公會港島區主教祝聖禮後見記者，回應陳同佳一事，被問及潘媽媽質疑錄音真偽，管浩鳴指有關錄音上周三錄製，「我諗佢爹哋都答咗」。至於為何陳同佳不能立刻起行，管未有正面回應，僅指陳同佳的台灣代表律師星期一將與台灣相關部門會面商討，有進一步消息再會對外公佈，「等台灣律師去搞啦，法律問題我真係答唔到大家」。

陳同佳前日發放23秒錄音，向潘曉穎父母道歉：「潘爸爸、潘媽媽你哋好，我係陳同佳。我再次就曉穎嘅事情向你哋道歉，我返台灣嘅想法一直都冇改變過，我會請我嘅律師安排返台灣自首嘅事情，請你哋放心。」陳同佳父親同日回應本報查詢時表示，支持兒子去台灣投案，並指不排除陪同赴台。

管浩鳴見記者後發生一段小插曲，因管早前曾表示星期一之前都不會接受訪問，然而昨卻接受港台、TVB及now等電視台訪問，《蘋果》在內的各大報章及網媒均沒有接獲通知。不少傳媒代表得知管食言後，批評其做法不妥及欠信用，管則解釋指「我沒有安排任何傳媒，只是同事通知我有傳媒朋友已經等了好耐，我才說幾句心聲。如果安排失當，請見諒」。

就管浩鳴再就陳同佳的事發言，潘媽媽表示不會作任何回應。其友人則稱，經過這兩星期接受不同媒體採訪，潘媽媽身心俱疲。潘媽媽曾向身邊人透露，近日管浩鳴已高調聲明他不是陳同佳的代言人，所以管牧師就陳同佳的任何發言也只是個人意見，她不會理會。她重申，希望陳同佳站出來承擔責任。

保安局發言人表示，有報道指台方已與港方建立單一聯繫窗口，特區政府必須指出，這是台方單方面的描述。台方向香港警方提供了陳同佳可向台方作出聯絡的資料，香港警方已隨即將之轉告。香港警方並沒有與台方共同建立單一聯繫窗口，這更不涉及任何證據協助，並呼籲台方真心履行最基本的法治，積極方便陳同佳赴台自首或投案。