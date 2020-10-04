蘋人誌：鏡頭下的文書　Nathan攝影／寫作人

Nathan自5月開始經營以攝影報道為主題fb專頁「難分：攝影／寫作人」，曾任職攝影記者的他，也在主流媒體任職圖片編輯多年，熟悉香港新聞攝影。然而當國安法通過後，無論是他和受訪者，都有恐懼感。訪問時，Nathan也不時自我審查，有時聽見受訪者說一句話，他心裏的獨白卻是「呢句嘢肯定唔出得」，確實影響了他的寫作心情和報道質素，「但係，唔知啊，同自己講繼續寫總好過畀佢嚇到唔寫？總有可以寫嘅部份，咁嗰啲都係有價值嘅地方」。

記者：趙曉彤

Nathan印象最深的訪問，是〈「紅媒」攝記鏡頭下的 721元朗襲擊〉，照片裏，一群白衣人手持武器，圍着一個頭破血流、正逃走的黑衣人攻擊。當時正在休班的攝記Y（化名）把這張照片傳回公司，然而他任職的「紅媒」沒有採用這張照片。後來，Y把照片放上網，輾轉間變成抗爭者於文宣常用的照片。

做訪問是一個承諾

「我覺得一周年呢張相唔寫就無咗。」這是Nathan的寫作動力，他認為：「佢影到一張無咩人影到嘅相，就係喺元朗站有廿幾個白衣人圍住一個黑衣人打佢嘅相，我覺得一來呢件事對香港好重要，唔可以咁易忘記，二來我覺得難得識呢班攝記，佢哋又願意講，如果我唔寫咪無咗呢個故事？我覺得好可惜，所以要寫。」

他一直寫作的動力也來自內心的掙扎。5、6月創辦平台，7月寫得最多，幾乎是「逼死自己」地每日寫作，當時，他心裏流動着憤怒與恐懼交集的洶湧情緒，「有好多事件令自己好嬲，唔知用咩方式去抒發，覺得用自己嘅字可以好忠實報道，咁可以表達到自己嘅某一啲嘢，所以我可能會好懶咁以後唔寫，但亦可能有咩事，我會好嬲咁繼續寫。」

今年7月，國安法通過，幾日後，他在專頁刊出攝影記者陳朗熹的訪問，內容談及陳朗熹的攝影集《無以名狀的力量》，裏面收錄了93張反送中運動的照片。這是Nathan為這個專頁而第一個認真訪問的攝記，當時，他覺得這樣的一個訪問是一個很大的承諾，因為這不是刊登於主流媒體的訪問，在個人專頁刊登的訪問不知道有沒有人看。同時，他有全職工作，公餘時間再寫一篇長稿需要花很大心力。

6月尾，他寫完這篇訪問，同時國安法準備通過，令他重看稿件，自我審查，即使未必有問題的內容也作了一些「安全」改動，令他難以暢所欲言，心情頗低落。立法後，他發現很多人都在討論如何在這個時代去應對這件事，「人係要如常生活，做返自己想做嘅嘢，我覺得呢個都係一個方法，改到出咗佢總比唔出好，出咗佢好似有少少力量」。

透視相片背後思維

7月的書寫，是他個人面對無力感的方法，寫攝影，是他擅長的事，「我都覺得自己寫嘢好渣，但係我係用嚟對抗自己嘅無力感，另外係覺得攝影師或者攝影記者，佢哋真係將自己嘅意見同諗法完全融入咗喺攝影裏面，所以透過主要問佢一張相，佢基本上就會講晒佢對人生嘅諗法同佢嘅方向畀人知，我覺得呢件事好有趣」。

隨着反送中運動歷時一年以上，很多曾到現場拍攝的前線攝記其實有很多經歷，也有個人想法，但Nathan認為，主流媒體預留給攝記的空間往往是一張照片、或是版面裏的一小格照片，Nathan覺得攝記在主流媒體沒有足夠的空間表達個人感受和觀點，「但又唔代表佢嗰啲諗法或者感受係唔重要，有啲都係有意思嘅地方」。談論攝影，他認為攝影作品的質素一定是先於文字，文字是輔助，「但我覺得點解嗰個攝影師會喺嗰個時刻按掣，佢影嘅過程係點樣，背後有咩諗法，用咩角度去影，點解佢會揀呢張相去交畀公司或者放上網，呢啲決定嘅背後可能有啲嘢反映出嚟，有值得講嘅地方」。

Nathan認為，香港來來去去只有幾個人很認真地寫新聞攝影，很多人談攝影只談器材，雖然也有寫得好的地方，卻往往流於消閒，於是，當他遇上值得寫的題材，發現自己會找到方法聯繫拍照者，同時他有寫作意欲、有攝影知識，他認為自己需要把這些題材寫下來，如同那張沒有正式在大眾面前曝光的7.21照片「唔寫就無咗」。

他的網上平台經營了不夠半年，已累積了近萬讀者按讚，讀者的反應令他很有滿足感，雖然like數也重要，但更重要是他經營了一個屬於自己的表達空間。從前他在主流媒體工作，知道如何經營網上平台及背後的辛勞，「但我只不過係想有個平台去發聲，講到自己想講嘅嘢」。