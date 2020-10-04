謝偉俊：京之後有菩薩心腸

【泛民延任】

【本報訊】21位非建制派立法會議員接受延任一年，身兼行會成員的工聯會黃國健指，民主派議員選擇留任，顯示他們「認同中央的權力，接受或者默認人大常委的決定可以超越《基本法》」，他提醒民主派議員要把握「契機同中央關係回暖」。建制派謝偉俊則稱，中央在「霹靂手段」後有「菩薩心腸」。民主黨胡志偉批評黃國健的說法是倒果為因，指民主派選擇延任並不代表接受中央任命的權力，該黨涂謹申亦表示將與民主派初選的勝出者合作，對抗極權。

胡志偉：不代表接受

接受延任的議員涂謹申、謝偉俊、胡志偉、黃國健昨出席電台節目。涂謹申表示要提防何君堯等極端建制派，指何君堯早前呼籲當局就《基本法》23條立法，中央即訂立港版國安法，相信何代表某部份中央政府甚至主流看法，故其「三座大山」論「唔係完全亂咁噏」。

謝偉俊指，何君堯的「三座大山」說法非建制派共識，同時批評有藍營KOL為吸like便「小小疑問講到真相一樣」，「無證據下講到好誇張，驚死吸引唔到眼球」。謝相信中央在「霹靂手段」後會有「菩薩心腸」。黃國健就指民主派接受延任即認同中央對港權力，「接受或者默認人大常委的決定可以超越《基本法》」，民主派應趁機修補與中央關係。胡志偉隨即反駁黃國健的說法是倒果為因，指民主派選擇延任並不代表接受中央任命的權力，「呢啲係先天局限，不等於我哋接受」。