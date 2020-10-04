車場索「過路錢」 居民塞閘抗議

【本報訊】屯門一個屋苑停車閘的爭端，隨時引發蝴蝶效應，禍延全區大塞車！一批兆安苑居民，不滿停車場業主及管理公司突然打破慣例，由容許居民持許可證駕車自由進出，改為必須拍八達通卡按時收費，被質疑形同收「過路錢」，前晚駕車於閘前拒拍卡入閘，有居民起哄，驚動警員到場，並有防暴警驅散，事件至四小時後才告暫時平息。有區議員擔心若事件不解決，勢引發全區交通癱瘓。

釀大塞車 防暴驅散

引發爭端的路段位於屯門鄉事會路近安定邨對開一個停車場出入閘口（簡稱安定閘），無論是進入安定邨或兆安苑兩個屋苑的車輛，均要經過同一個閘同一條路，以往兆安苑車主只要在車頭玻璃上張貼有效住戶證明文件，「安定閘」保安員便開閘讓車輛駛入，毋須拍八達通卡收費。

然而安定邨停車場管理公司佳柏突改變做法，10月1日起規定駛入安定邨或兆安苑範圍的車輛，司機需要在安定閘拍八達通卡，非月租泊車人士按時租計算，首30分鐘泊車免費，其後按時收費，令兆安苑車主感不滿，斥猶如收「過路費」。

前晚8時許，有兆安苑居民開車到場，保安拒開閘放行，遂將私家車泊於閘前拒絕拍卡入閘，保安見狀報警，警方8時許到場，指事件屬民事糾紛拒絕處理，惟車輛堵塞入閘口，車龍延後造成屯門鄉事會路塞車，延至800米外的V City，加上大批居民起哄，警員見場面無法收拾，電召上級增援，警力急增至數十人，並有防暴警驅散居民回行人路邊，經區議員介入後，凌晨零時職員終開放安定閘，事件暫告平息。

有居民表示，事件的另一個爭端，源於兆安苑停車場近期更換管理公司，舊管理公司未有向月泊租戶發還一個月按金，新的管理公司不單大幅加租，又不承認舊管理公司之前收下的費用，要求月泊租戶重新繳費，居民變相被雙重徵費，遂發起罷泊，拒泊入停車場以示不滿。

屯門區議員林頌鎧表示，兆安苑停車場業主涉違反大廈公契，容許非居民租用車位，造成車位供不應求後又大幅加租。今次引起風波的路段，業權原由房屋署持有，維修保養均由署方負責，自房署出售停車場及商場業權後，道路管理權一併交管理公司佳柏負責，林頌鎧認為做法不合邏輯，指房署在事件中責無旁貸，擔心若不解決，繁忙時間罷泊勢引起屯門鄉事會路塞車，伸延至海榮路、屯興路以及屯門公路，造成全區交通癱瘓，周一會於區議會要求房署跟進。

安定邨愛定商場及停車場「民坊」回應指，佳柏前晚接獲房屋署通知，於是打開車閘讓認可車輛進入車閘，佳柏繼續與房署溝通，要求署方提供公正清晰指示。