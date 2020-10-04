被轟「綠色物體」淪政權「走狗」 警衝出嚟認 反斥議員「煽動仇恨」

今年10.1，警方拒批民陣和平遊行申請，並在銅鑼灣「重兵」佈防，隨意封鎖街道及截查市民，全日至少拘捕86人。立法會議員郭家麒當日在社交網站張貼一張相片，並寫上「一堆綠色物體，甘心作為殘暴政權的走狗，打壓的都是香港人」的字句。事隔三日，警方今午在Facebook發文，以「警方嚴厲譴責立法會議員郭家麒惡意抹黑煽動仇恨」為題，譴責郭惡意中傷及羞辱警務人員，煽動仇恨。郭家麒回覆《蘋果》查詢，指其帖文完全沒有中傷及羞辱任何人的意思。

翻查立法會議員郭家麒的社交網站，他在本月1日曾發文，內容寫上「一堆綠色物體，甘心作為殘暴政權的走狗，打壓的都是香港人」、「可能是學歷不高，水平不足，卻有高薪厚祿。能夠吸引到這堆人死心塌地作奴隸。但這樣便成為高壓獨裁統治者的一個工具，出賣了自己的靈魂，這樣值得嗎？」

事隔三日警方發帖反擊，指留意到郭家麒在社交媒體專頁的帖文，是惡意中傷及羞辱警務人員，煽動仇恨，警隊予以嚴厲譴責。警方又稱，所謂「醫者仁心」，本身為醫生的郭家麒理應明白遭受惡意中傷、誣告及侮辱自身專業的感受，斥郭為求政治目的不擇手段，肆意貶毀警員，「實有違有德者及公職人員應有的道德操守，與醫者應有的高尚品格背道而馳，着實令人遺憾。」

郭家麒：要對號入座 我都搞唔掂

警方又稱，自去年6月反修例運動以來，「警務人員一方面要應付真槍實彈、土製炸彈和汽油彈等致命武器的威脅，另一方面要面對惡意中傷、羞辱和起底」，但強調警隊上下「從未忘記初心和天職，一直堅守崗位，日以繼夜守護香港，以保護市民為己任」，又指面對惡意中傷、羞辱和抹黑，「警隊無畏無懼，會一如既往肩負守護香港的重任」。

郭家麒今日回覆《蘋果》查詢，指其帖文完全沒有中傷及羞辱任何人的意思，又指由去年6月至今，包括元朗7.21、太子8.31事件，以及近月在旺角有孕婦被拉跌、12歲女童被撲跌及10.1濫捕濫告的情況，一連串事件令市民相當失望、敢怒不敢言。他指帖文只盼警方能夠改變這種與民為敵的態度，「佢哋要對號入座，我都搞唔掂」。

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