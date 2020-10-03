12港人送中●專訪︱「好似身體無咗嚿肉」 喬映瑜兄憂抑鬱症妹誤認控罪

一家老少提着燈籠聚首團圓之際，12名已在中國被扣押40多天的港人不知何日才能回家。被捕者中唯一女子喬映瑜中秋前夕更被中國政府以涉「組織」偷渡重罪正式逮捕。喬映瑜胞兄日前打破沉默接受《蘋果》專訪，透露映瑜患有抑鬱症10年，擔心她在病情影響下亂認控罪，希望內地政府真正實踐「陽光司法」，不要將12港人成為政治籌碼。

記者 陳嘉裕

反修例風波發生之前，今年33歲的喬映瑜只是一個普通的售貨員，比喬年長6歲的哥哥屢次形容妹妹是「平凡、普通嘅香港女仔」，甚至說她「有啲蠢」，在學業上、工作上都沒有大成就，每天的生活就如平凡的香港人一樣。

但再普通的人也有一夥分辨善惡的心，哥哥說映瑜患有抑鬱症近10年，患病或源於她對生活上面對的不公平有同理心：「可能佢睇到有啲嘢，覺得唔公平嘅，會令到佢情緒影響好大，會影響佢作出唔正確嘅決定，都唔出奇」。

「佢病發嘅時候，佢俾人去盤問、審問嘅時候，唔知會出咗啲咩效果出嚟」

正如其他患有抑鬱症的病人，映瑜病發時會大哭、情緒會波動，也不能有效回應提問，服藥和家人陪伴有助控制病情，惟在不見天日的鹽田看守所內，沒有人知道映瑜究竟有沒有獲安排服用合適的藥物，抑或中共會以酷刑令她精神崩潰。

映瑜的哥哥擔心妹妹在病情影響下會亂認控罪：「佢病發嘅時候，佢俾人去盤問、審問嘅時候，唔知會出咗啲咩效果出嚟，我最擔心係呢一樣嘢，令佢承認根本無能力做到嘅嘢，令佢做咗錯誤嘅決定、判斷，答錯咗唔應該答嘅問題」。

他亦透露，妹妹曾經在病情影響下鎅手；被問到會否擔心妹妹在牢中不堪壓力而再次自殘？身為哥哥的他低頭靜了幾秒說：「我唔夠膽諗，真係唔夠膽諗，我淨係知佢無藥食，唔知會發生咩事。」

與家人關係良好 年初曾與兄姐燒烤

中國公安在中秋前夕公佈，控告鄧棨然和喬映瑜組織偷渡重罪，另外10人則被控偷越邊境，前者可判囚兩年到七年，若出現「嚴重情節」，最高更可囚終身。映瑜的哥哥斬釘截鐵相信妹妹不可能干犯有關罪行，形容妹妹每月最多只有萬多元收入，要應付生活開支，金錢上無法做到、能力上亦不足以處理組織偷渡的事：「我真係唔相信，佢有能力拎幾十萬（元）組織一班人買船，或者協助佢哋偷渡，我覺得係一件無可能嘅事」。

喬哥哥透露，映瑜是家中老么，與父母兄姐一家五口生活融洽，即使她早前離家自住，但每逢節日都會聚會慶祝，一家幾口不時燒烤、看電影。憶起往日與妹妹的相處，一個大男人亦幾度哽咽，重複說着「我唔見咗個妹，我真係好擔心」，形容這種椎心之痛「好似自己身上無咗嚿肉咁」。他又說，上次見映瑜是一月份的家人燒烤聚會，當時妹妹未見異樣，若然可以與妹妹再見一面，他希望表達家人的愛和支持：「我會話，只要你返嚟屋企，屋企人會全力幫你、撐你」。

對於兩地政府，喬哥哥明言不存厚望，只希望內地政府真正實踐「陽光司法」，不要令12港人成為政治籌碼；又點名批評香港保安局局長李家超上月接受專訪聲稱會要求內地提供律師資料，供被捕人家屬聯繫，但到今時今日仍然沒有消息，他質問：「我想同香港啲官員講，你哋都係為人父母，如果你哋啲仔女喺外地出事，（兩地政府）完全唔畀你接觸、唔畀你搵律師，咁呢啲情況下你會點做？你會點諗？會有咩感受？」

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