白宮保安滴水不漏，卻擋不了武漢肺炎入侵，多名白宮群英墮入白宮爆疫群組，人人自危。上月26日在白宮玫瑰園舉行的最高法院大法官提名儀式，更懷疑成為超級傳播大會，包括美國總統特朗普在內，已至少有七名出席者確診。

美國是全球疫情最嚴重國家，死亡人數已突破20萬，但特朗普提名巴雷特（Amy Coney Barrett）任最高法院大法官的儀式上，卻跟防疫沾不上邊。衣香鬢影的現場，只有極少數人戴口罩，眾人更沒有保持適當社交距離，親密地排排坐在一起，結果這場冠蓋雲集的盛會變成了疫情大爆發的溫床。

特朗普和第一夫人梅拉尼婭近日相繼確診，直至昨日，已確認在提名儀式群組的中招人士，還包括前白宮顧問康韋（Kellyanne Conway）、共和黨聯邦參議員李邁克（Mike Lee）、共和黨聯邦參議員提利斯（Thom Tillis）、聖母大學校長詹靜思（John I. Jenkins）和一名白宮記者。

多名記者採訪中招

至於女主角巴雷特，則對病毒檢測呈陰性，但傳媒引述知情人士報道，她之前曾經染疫，後來已經康復。不過，李邁克和提利斯的確診，卻對她的提名帶來不利因素，事關兩人是參議院司法委員會成員，共和黨原本擁有的兩票優勢隨時不保，因此他們表明只會隔離10天，冀趕及本月12日委員會就巴雷特的提名召開聽證會時復出。

提名儀式群組不過是白宮內其中一個疫情擴散得最狠的群組，另一個已知的傳播鏈是總統候選人辯論群組，確診者包括特朗普、梅拉尼婭、競選經理斯蒂芬（Bill Stepien）、白宮顧問希克斯（Hope Hicks）和共和黨全國委員會女主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）。由於對手拜登的陣營及辯論舉行場地克利夫蘭都無傳出大爆發，這個群組起源於白宮的可能性更大。

為了準備上周二的首場辯論，白宮幕僚由上月底連續數日為特朗普熱身，首天正是他舉行大法官提名儀式，不排除兩個群組有關連。正等待檢測結果的新澤西州前州長克里斯蒂憶述綵排時，「有五至六人」擠在一間房內為特朗普綵排，「全部都沒有戴口罩」，但他強調：「希克斯當時看起來完全沒事，總統也是」。

白宮疫情還爆發了一個新聞群組，至少三名記者和一名負責跟記者打交道的官員中招。白宮記者協會指採訪提名儀式後確診的記者，翌日也追訪過特朗普打高球；另一名染疫記者則在上周三出席了白宮記者會；至於第三位中招的是《紐約時報》記者希爾（Michael D. Shear），他上月26日曾到白宮，但沒有採訪大法官提名儀式，當晚乘坐空軍一號總統專機，隨同特朗普到賓夕凡尼亞州拉票。

美國《華盛頓郵報》/ 美聯社 / 法新社