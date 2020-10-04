港版國安法︱網媒PPPN創辦人被指串謀傷人獲釋候查 中共喉舌稱涉「屠龍小隊」案件

曾代表民主派參選立法會飲食界的網媒「PPPN International」創辦人伍永德，據報在本月1日被警方以「串謀有意圖傷人」罪拘捕，案件更由警方國安全處跟進。伍現時已獲釋候查。

網媒「PPPN international」日前在Facebook專頁公佈，創辦人伍永德早前被捕，律師指罪名為「串謀傷人」，他其後獲釋候查。《蘋果》曾向「PPPN international」及伍查詢詳情，暫未獲回覆。北京喉舌《文匯報》今日引述消息指，伍懷疑涉與「屠龍小隊」案件有關。

警方回覆指，國安處人員經深入調查後，於10月1日在灣仔區拘捕1名34歲姓伍本地男子，涉嫌與一宗在去年12月發生的「串謀有意圖傷人」案有關。該名被捕男子已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

伍永德於14年傘運後，曾以「傘兵」身份在16年立法會選舉中在飲食界功能組別挑戰張宇人，惜最終落敗。去年反送中運動其間，他亦向警方申請去年8月2日的旺角大遊行。

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