市民再登頂「救港救人」照亮獅子山

【本報訊】十‧一當晚，中秋登山賞月突然成為政府禁忌，警方在獅子山登山口及獅子亭雙重截查阻嚇港人，但仍然無阻登山客的決心，昨日再有一批山友揹着照明器具，一步一攀登，成功於晚上用燈管砌成「SAVE 12」及「SAVE HK」等字句，與山下的萬家燈火相輝映，籲巿民毋忘遭內地當局扣留的12名港人，持續為他們發聲。

斥中共藉事件威脅港人

昨午5時許，五至六名市民揹着燈管由獅子山燒烤場登山口起步，晚上7時許成功登頂。他們稍作休息後，用燈管砌成「SAVE 12」及「SAVE HK」等字句，每個字母面積達一米乘一米，在漆黑的獅子山頭顯得格外注目，其後他們逐步下山，其間沒有警察在場阻攔。

有參與行動的市民表示，一直有留意12名送中港人的情況，坦言目前港人不單止是被壓迫得失去自由，更是要面對生命危險，「12個可以過中秋嘅人過唔到中秋，佢哋面對緊好大威脅」。他形容，內地政府是試圖借這12人警示及威脅其他港人。他希望透過這次行動呼籲港人堅持下去，同時期盼12人盡快平安回家。

攀登獅子山表達訴求的活動已非首次，十‧一中秋夜有巿民響應網上發起的「和你燈」活動，登上獅子山頂閱讀《蘋果日報》、吃月餅和拍照，有人揮動電筒大叫口號，警方接報嚴陣以待，日間派出至少八名警員駐守在獅子山頭監視滙報，晚上更在登山口及獅子亭截查市民，要求登記個人資料。