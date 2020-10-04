放生拆連儂牆藍絲　港大保安員停職

【本報訊】十多名操鄉音的藍絲上月底闖入港大校園，撕毀連儂牆，又到學生會大樓撕走玻璃門上的文宣，其間在場有多名港大保安，但任由他們離去，沒有阻止。港大校委會本科生代表李梓成在facebook發帖透露，與校方管理層溝通後，校方向涉事保安發出警告信，並需要停職兩周，其間需接受訓練。

有人向破壞者道謝舉拇指

李梓成指，港大連儂牆被毀事件中，保安處於被動，當中兩名人員更分別因向破壞者舉拇指及說出「Thank you」，引起巨大爭議。他連日來跟校方管理層溝通，校方表示保安原意是希望破壞者盡快離開，保安希望各位原諒就事件處理引起的爭議，校方亦承認保安當時面對破壞者與同學發生爭執時應更為主動，從中發揮調停作用。李梓成引述校方指，已向涉事保安發出警告信，強制他們接受為期兩星期的訓練，其間不用當值。

李梓成續稱，期望日後發生類似事件時，校方能吸取教訓，「畢竟調停衝突、秉公制止校園內的事件，對保安而言應該是很基本的要求」。他已透過大學有關人員傳話，表示港大同學從來以事論事，並不盲目仇恨，更不願在這艱難時期使人丟飯碗，而是目睹不合理的事，當然義憤填膺，希望有關保安完成訓練後，他日能更好地處理類似事件。

上月27日晚上約7時，30多名藍絲從港鐵站走到大學街，撕毀四幅連儂牆，又推倒學生會旗幟，其間有同行人士拍片，聲稱「唔希望自己嘅仔女喺咁唔乾淨嘅大學入面讀書」而出手，隨後又闖入學生會大樓撕走玻璃門上的文宣。警方稱，已接獲報案，西區警區重案組第一隊正了解事件並聯絡有關人士跟進調查。