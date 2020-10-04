全球圍中︱英自民黨議員撐港人爭取民主自由 羅冠聰冀英加強審查中國企業

因「港版國安法」流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰，近日在英國戰線方面取得進展。羅冠聰今日在facebook透露，早前他與自由民主黨（Liberal Democrats）外交事務發言人Layla Moran視像會面時，對方展現相當高的親和力，更表明會繼續支持香港人爭取民主自由，認為羅可視她以及自由民主黨為盟友，為捍衞民主價值共同合作。

羅稱，早前他與Layla Moran視像會面，香港監察（Hong Kong Watch）成員亦有在場，共同商討如何凝聚各界力量，推動他們關注的對港事務，包括簡介香港抗爭狀況、英中的外交格局以及各國對港政策。羅表示，與Layla會面後，他已初步會見在國會內四大黨的外交事務部代表，並希望在日後國際連結工作上，與他們建立定期的溝通管道，向他們適時更新香港局勢資訊，亦確保香港抗爭持續受到關注。

羅表示，席間提及了數個短期政策目標，包括希望英國政府援助12名被困中國大陸的港人、擴展BNO入境計劃至23歲以下青年、提高對中國企業的審查等等，務求令訴求得到各黨派支持。

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