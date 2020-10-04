宣傳不足　司機檢測拍烏蠅

【本報訊】運輸署昨起為的士及小巴司機進行第二輪免費深喉唾液檢測，但記者在其中一個領取套裝地點等候近一小時，都未見司機們蹤影。多個的士司機表示，並不知道第二輪免費檢測已開始，認為運輸署提供的資訊不足，更指「連喺邊有得做（檢測）都未知」。

是次檢測共分兩輪，屬自願性質，欲參與檢測的司機可帶同有效的士或公共小巴司機證，前往中心領取檢測套裝。司機須先在政府網頁 http://www.tgptest.gov.hk/ 登記資料，並在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回指定臨時收集中心。

不知第二輪開始

記者昨早在其中一個檢測套裝派發及收集中心、上環林士街多層停車場觀察，檢測公司職員馬先生說，預備了300份套裝派發，然而記者發現等待近一小時，仍沒有司機前來領取套裝。的士司機似乎對第二輪檢測毫不知情，駕駛的士20多年的區先生甫聽到記者查詢檢測，即指「無檢測喎！我唔知道喎」，平日在「Call台」或收音機也沒有聽聞有關宣傳。

司機李先生同樣不知道檢測詳情，過往亦未有參與。他認為參與檢測不能「保平安」，「今日check咗無事，聽日照開工又接觸十個客，唔知會唔會發生啲咩㗎嘛」，因此最重要是做好防疫措施保護自己，「收到錢就洗錢，用消毒酒精洗，找錢就唔好用手掂啲錢，用個兜接，減少同個客接觸」

為鼓勵更多司機參與，業界早前推出「的士司機抗疫檢測名牌」計劃，司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，領取名牌在車廂展示，以供乘客查閱。惟司機曾先生批評名牌計劃完全不吸引，「擺個牌喺度有乜用啫，啲客咪又係上車先睇到！攞嚟都無用㗎！」