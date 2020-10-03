【本報訊】酒吧業重開約兩星期後又爆發源頭未明感染個案，一名將軍澳香港專業教育學院（李惠利）的22歲男學生確診武漢肺炎，他在上周三晚曾與朋友到尖沙嘴China Secret酒吧聚會。學院須停課14天，全校2,000多名師生、酒吧的員工及顧客都要接受病毒檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日新增四宗確診個案，當中一宗屬本地感染。第5107號22歲男患者，是位於將軍澳景嶺路香港專業教育學院（李惠利）的學生，居住於大圍半山豪宅翠嶺山莊2座。他由9月29日開始咳嗽，30日到急症室求醫，昨日確診。

張竹君表示，患者平日除上學外，多留在家中，潛伏期內曾於9月23日晚與幾名朋友到尖沙嘴赫德道11號利就商業大厦三樓的China Secret酒吧聚會，該處亦有卡拉OK。中心擔心酒吧屬感染源頭，已聯絡酒吧負責人，安排員工及當日其他顧客進行病毒測試。

網媒香港01記者詢間，接獲消息指10月1日確診的滯留香港26歲泰國女子（第5098號），曾在該酒吧任職陪酒。張竹君回應時表示，不知道有關資料，中心已要求警方協助追查該泰國女子確診前的行蹤。

同吃早餐 兩同學隔離

張竹君又表示，患者在9月22日及29日發病當日曾回校上課，29日曾與20名同學及教師一起上課，但全部有戴口罩，而且只是半晝課堂，傳播風險不算大。根據指引，有學生確診便須停課，香港專業教育學院（李惠利）會停課14天，全校2,000多名學生和教職員亦獲安排檢測。另有兩名同學曾與患者一起吃早餐，被列為緊密接觸者需檢疫；患者同住家人亦需檢疫，中心亦會向翠嶺山莊住戶派樣本樽。

職業訓練局表示，確診學生就讀香港專業教育學院李惠利分校及香港知專設計學院的跨學科學系課程，學院會暫停院校運作至10月13日，進行全面清潔及消毒。患者的同班同學會接受醫學監測。

學院旁邊的公園，昨日仍有不少家庭在享受天倫之樂。街坊劉小姐一家三口在公園散步，她得悉有學生確診後大為緊張：「真㗎？住邊㗎佢？」不過她又說不會減少外出或「兜路行」。19歲的陳同學表示，平日上學都常經過學院附近，但他外出必定佩戴口罩，所以不太擔憂。

其餘三宗新增個案均為外地輸入，分別為由菲律賓乘搭CX906返港的27歲外傭（第5106號）、印度乘搭EK384返港的34歲男子（第5108號）及英國乘搭KL887抵港的30歲男子（第5109號），三人均無病徵。

張竹君指出，社區仍有隱形患者，越多社交活動風險越大，目前不宜太早恢復通關，以免引發新一輪傳播。