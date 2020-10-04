習28小時後致電慰問

美國總統特朗普宣佈確診武漢肺炎後，外界一直關注中國國家主席習近平會否向特朗普致電慰問，在經過28小時、北韓領導人金正恩和俄羅斯總統普京都致電慰問後，習終在昨日致電特朗普致以慰問，祝特朗普夫婦早日康復。

首慰問確診國家元首

新華社昨晚6時許報道，指習近平致電特朗普，告之他與彭麗媛謹對特朗普夫婦表示慰問，祝他們早日康復。由於金正恩和普京早已致電慰問，習昨早卻選擇先就中新建交30年發賀電予新加坡總統哈莉瑪，一度令人猜測習這個特朗普年前的「好朋友」是否不會致電慰問。

早前英國首相約翰遜（Boris Johnson）及巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）確診武漢肺炎後，習近平都沒有致電慰問，這一次是他首次致電慰問確診元首。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎接受本報查詢時表示，國家元首生病，其他元首在外交禮節上並非必須慰問，一般會慰問的都是國家之間關係特別好，或個人關係特別好。外交部發言人華春瑩和中國駐美大使崔天凱昨亦先後在Twitter發文對特朗普表達祝福，其中華春瑩以英文表示「為美國總統和第一夫人檢測呈陽性感到傷心，希望他們很快康復並安好。」崔天凱則中英並用，表示「祝特朗普總統夫婦早日康復。」

新華社/《蘋果》記者