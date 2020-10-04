武漢肺炎︱張建宗指待疫情受控落實健康碼 沈祖堯：無疫苗前政府應多檢測守住關口

武漢肺炎疫情在港轉趨緩和，政府近日已多次預告「健康碼」將日內殺到。政務司司長張建宗今亦在網誌表示，政府積極與內地及澳門商討健康碼免疫機制，預告本港疫情穩定下來後將落實。中文大學醫學講座教授、前校長沈祖堯在電台節目指，目前最有效方法仍是隔離及預防，建議政府多檢測、守住關口；並籲市民要小心謹慎，減少出街。

張建宗今日在網誌提到，港府正與內地和澳門商討，讓持有武漢肺炎病毒核酸檢測陰性證明的人士利用健康碼機制，互相豁免14天強制檢疫安排，但指本港疫情要穩定下來才能落實。他又指，政府正積極研究讓持有相關證明的內地港人免檢疫回港，研究已進入最後階段。

另外，政府早前實施新規例，令違反食肆4人一枱限制的食客亦可被票控，每人罰款2,000元。張建宗表示，政府各執法部門在其負責處所範圍內的公眾地方加強巡邏和檢控，過去一星期共巡查約2.5萬次，發出了超過200張定額罰款告票予違例人士。

而中文大學醫學講座教授、前校長沈祖堯今在商台節目上表示，在疫情仍未有疫苗或有效藥物前，目前最有效的控制方法是隔離及預防，建議政府多檢測、守住關口、市民仍要小心謹慎，減少出街，避免與他人接觸；並呼籲市民不要胡亂接觸及進食野生動物，以免從動物染上人類不能預防抵抗的病毒。

沈祖堯03年沙士期間，曾帶領醫護抗疫，但他也不諱言，沙士疫情大約持續3個月，但今次疫情則是疲倦及漫長的戰爭，相比起當年沙士，今次疫情亦近乎經過四季都仍存在。不過，他相信隨着疫苗面世和具免疫力的人士越來越多，最終一定會打贏這場仗，問題只是需時幾長，屆時亦可能面對新病毒、變種或抗藥性問題。

此外，政府早前表示會因應疫情發展檢視檢疫設施供應，發展局局長黃偉綸在網誌表示，竹篙灣第二期檢疫營舍已於9月中落成，提供700個單位，現時第三及第四期項目已經動工，工程進展順利，目標今年年底完工，以提供額外2,000個單位，而屆時全港檢疫單位數目將超過4,000個。

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