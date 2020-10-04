獲美庇護　兩手足：港淪難民輸出地

【本報訊】兩名在今年初抵達美國的港人，近日獲得美國政府批出政治庇護，一年後即可以申請「綠卡」合法居留，他們接受《蘋果》文字訪問時首度開腔回應感受：「雖獲庇護，仍擔心香港的狀況越來越不明朗。」協助他們的美國移民顧問稱，曾參與社會抗爭的港人若恐懼回港後可能被捕或遭受迫害，美國政府都會考慮給予政治庇護。

顧問：抗爭者可先申做聯國難民

兩名獲美國政府庇護的港人，礙於人身安全問題未有透露身份和現居地，只透露他們是今年1月初抵達美國。近期他們因為疫情較少外出活動，但曾參加在美港人舉辦的聲援香港活動，「（感到）海外香港人非常團結」。

被問及日後有何打算時，他們稱：「人在異地生活由零開始、需時重新建立一切，會打工兼職餐飲業。」對於香港由昔日的「第一收容港」淪為輸出難民，二人坦言「感到可悲和痛心，以前為香港這個地方感到自豪，現在為香港兒女身份而自豪」。

協助兩人的美國移民顧問鄭存柱對本報稱，兩人曾在香港參加多場反送中的抗爭活動，到達美國後繼續參加「國際線」活動和接受媒體訪問，因此獲批庇護。他指已流亡其他國家和地區的港人，可向聯合國難民署申請確認「難民」身份。

鄭舉例指，「如果香港同胞有危險逃離香港，逃到台灣、菲律賓、或者泰國等美國以外的國家，（他們）上聯合國的難民機構申請，讓聯合國認定難民身份，得到身份後，美國、澳洲、新西蘭願意接受這樣的難民」，申請成功後通過最新將香港納入的2021年度「美國難民分配計劃」優先移民到美國。因此，身處美國的香港抗爭者應該向美國政府申請政治庇護，而不是申請「難民」身份。